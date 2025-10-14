Защитник Динамо рассказал, как сообщил Суркису об отношениях с его дочерью
Кристиан Биловар спросил разрешение у президента клуба
Украинский центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар рассказал, как сообщил президенту столичного клуба Игорю Суркису об отношениях с его дочерью Яной:
«Мне позвонили, сказали ехать подписывать новый контракт с «Динамо». Захожу в кабинет к президенту киевлян, а там сидит Игорь Михайлович и Яна. Мы договорились о новом соглашении и пожали друг другу руки. Потом я говорю ему: «Игорь Михайлович, можно я начну отношения с вашей дочерью?»
Он сначала молча сидел, а потом собрался и сказал, что у него взрослая дочь и она сама решит, с кем ей встречаться. Потом мне Яна говорила, что я молодец».
Напомним, сейчас Кристиан Беловар и Яна Суркис женаты и воспитывают ребенка.
