В ФИФА учредили новую главную ежегодную футбольную премию. Вручение в Дубае

Международная федерация футбола ФИФА и Спортивный совет Дубая заключили партнерское соглашение о запуске новой ежегодной футбольной премии, которая будет отмечать лучших в мировом футболе.

Меморандум о взаимопонимании между ФИФА и Dubai Sports Council (DSC) был подписан во время World Sports Summit в Дубае. В церемонии приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино и председатель Спортивного совета Дубая шейх Мансур бин Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум. Мероприятие также прошло в присутствии наследного принца Дубая, заместителя премьер-министра и министра обороны ОАЭ шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашид Аль-Мактума.

Начиная с 2026 года новая церемония станет единственной официальной ежегодной глобальной наградой ФИФА, которая будет собирать самых влиятельных представителей мирового футбола. Премия будет отмечать лучших игроков, команды и достижения года как на поле, так и за его пределами.

По словам Джанни Инфантино, новое событие не ограничится лишь вручением наград, а станет инновационным способом празднования футбола и чествования официально признанных лучших представителей игры по итогам года.

Шейх Мансур бин Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум подчеркнул, что сотрудничество между ФИФА и Спортивным советом Дубая уже принесло ряд инициатив, которые повлияли на глобальный футбольный ландшафт. Он отметил, что новое соглашение подчеркивает ведущую роль Дубая в мировом футболе и его вклад в развитие игры на международном уровне через запуск новых проектов, чествование выдающихся личностей и проведение масштабных мероприятий.

В ФИФА и DSC также подчеркнули, что Дубай обладает всеми необходимыми условиями для поддержки развития глобальной спортивной системы, в частности футбола, и обеспечения значительного вклада ОАЭ в мировой спорт. Дополнительная информация о категориях наград, системе номинаций и голосования, а также точных датах проведения церемонии будет объявлена позже.

Читайте также: ФИФА определила сроки проведения первого женского клубного чемпионата мира

Фотогалерея. В ФИФА учредили новую главную ежегодную футбольную премию