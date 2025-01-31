ФОТО. Если бы легенды футбола были героями GTA: Бекхэм, Зидан и другие

Instagram-аккаунт медиа One Football опубликовал любопытную подборку топовых футболистов, если бы они были персонажами игры GTA.

На этот раз издание придумало образы для легенд футбола.

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В этой подборке есть персонажи: Дэвида Бекхэма, Джанлуиджи Буффона, Андреа Пирло, Златана Ибрагимовича, Хави и Иньесты, Луиша Фигу, Уэйна Руни, Роналдиньо, Зинедина Зидана и Эрика Кантона.

Наибольше футбольным фанам понравились характеры Дэвида Бекхэма, Златана Ибрагимовича и Зинедина Зидана.