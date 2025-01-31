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31 января 2025, 22:16 |
198
0

ФОТО. Если бы легенды футбола были героями GTA: Бекхэм, Зидан и другие

Очень крутая и креативная подборка

31 января 2025, 22:16 |
198
0
ФОТО. Если бы легенды футбола были героями GTA: Бекхэм, Зидан и другие
Instagram. Дэвид Бекхэм и Андреа Пирло

Instagram-аккаунт медиа One Football опубликовал любопытную подборку топовых футболистов, если бы они были персонажами игры GTA.

На этот раз издание придумало образы для легенд футбола.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В этой подборке есть персонажи: Дэвида Бекхэма, Джанлуиджи Буффона, Андреа Пирло, Златана Ибрагимовича, Хави и Иньесты, Луиша Фигу, Уэйна Руни, Роналдиньо, Зинедина Зидана и Эрика Кантона.

Наибольше футбольным фанам понравились характеры Дэвида Бекхэма, Златана Ибрагимовича и Зинедина Зидана.

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фото Дэвид Бекхэм Андреа Пирло Джанлуиджи Буффон Златан Ибрагимович Хави Андрес Иньеста Луиш Фигу Уэйн Руни Роналдиньо Зинедин Зидан Эрик Кантона lifestyle
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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