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  4. Аль-Иттифак – Аль-Шабаб – 3:1. Как Бущан пропускал. Видео голов и обзор
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
31.01.2025 19:00 – FT 3 : 1
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
31 января 2025, 23:01 |
950
6

Аль-Иттифак – Аль-Шабаб – 3:1. Как Бущан пропускал. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии

31 января 2025, 23:01 |
950
6
Аль-Иттифак – Аль-Шабаб – 3:1. Как Бущан пропускал. Видео голов и обзор
X. Аль-Шабаб

31 января в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретились «Аль-Иттифак» и «Аль-Шабаб». Хозяева сумели одержать победу со счетом 3:1.

В первом тайме обе команды сумели дважды отличиться в воротах соперника, однако гол «Аль-Шабаба» на третьей минуте был отменен после просмотра VAR. Поэтому на перерыв хозяева ушли с преимуществом в счете.

На 75-й минуте марокканский нападающий гостей Хамдалла мог восстановить паритет, но не реализовал пенальти, так как пробил выше ворот. На последних минутах матча Вейналдум увеличил преимущество «Аль-Иттифак» и установил окончательный счет – 3:1.

В этом поединке в составе «Аль-Шабаб» дебютировал украинский голкипер Георгий Бущан, который пропустил три гола.

После этой встречи «Аль-Шабаб» остался на шестом месте (29 баллов), а «Аль-Иттифак» поднялся на десятую позицию (22 очка).

Чемпионат Саудовской Аравии, 18-й тур. 31 января

Аль-Иттифак – Аль-Шабаб – 3:1

Голы: Вейналдум, 35, 90+11, Кошта Джедисон, 43 – Хамдалла, 40

Нереализованный пенальти: Хамдалла, 75 (Аль-Шабаб)

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Аль-Иттифак).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Кошта (Аль-Иттифак).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Абдерразак Хамдалла (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Аль-Иттифак).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттифак Аль-Шабаб Георгий Бущан видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 6
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Gargantua81
Рафик невиновен
что понравилось, даже защитникам напихал за второй гол ))
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Pavel_i_CO
Рахунок 3-1.. Як Бущан пропускав.... Боруссія-Шахтьор 3-1... Чому не пишете "Як Різнік пропускав"?... Що там, що там чурки грають, в основному )))
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0
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Strontium
Не в своей тарелке  пока точно. Альшалла машалла.
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-1
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