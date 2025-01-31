Аль-Иттифак – Аль-Шабаб – 3:1. Как Бущан пропускал. Видео голов и обзор
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31 января в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретились «Аль-Иттифак» и «Аль-Шабаб». Хозяева сумели одержать победу со счетом 3:1.
В первом тайме обе команды сумели дважды отличиться в воротах соперника, однако гол «Аль-Шабаба» на третьей минуте был отменен после просмотра VAR. Поэтому на перерыв хозяева ушли с преимуществом в счете.
На 75-й минуте марокканский нападающий гостей Хамдалла мог восстановить паритет, но не реализовал пенальти, так как пробил выше ворот. На последних минутах матча Вейналдум увеличил преимущество «Аль-Иттифак» и установил окончательный счет – 3:1.
В этом поединке в составе «Аль-Шабаб» дебютировал украинский голкипер Георгий Бущан, который пропустил три гола.
После этой встречи «Аль-Шабаб» остался на шестом месте (29 баллов), а «Аль-Иттифак» поднялся на десятую позицию (22 очка).
Чемпионат Саудовской Аравии, 18-й тур. 31 января
Аль-Иттифак – Аль-Шабаб – 3:1
Голы: Вейналдум, 35, 90+11, Кошта Джедисон, 43 – Хамдалла, 40
Нереализованный пенальти: Хамдалла, 75 (Аль-Шабаб)
Видеообзор матча:
События матча
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