31 января в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретились «Аль-Иттифак» и «Аль-Шабаб». Хозяева сумели одержать победу со счетом 3:1.

В первом тайме обе команды сумели дважды отличиться в воротах соперника, однако гол «Аль-Шабаба» на третьей минуте был отменен после просмотра VAR. Поэтому на перерыв хозяева ушли с преимуществом в счете.

На 75-й минуте марокканский нападающий гостей Хамдалла мог восстановить паритет, но не реализовал пенальти, так как пробил выше ворот. На последних минутах матча Вейналдум увеличил преимущество «Аль-Иттифак» и установил окончательный счет – 3:1.

В этом поединке в составе «Аль-Шабаб» дебютировал украинский голкипер Георгий Бущан, который пропустил три гола.

После этой встречи «Аль-Шабаб» остался на шестом месте (29 баллов), а «Аль-Иттифак» поднялся на десятую позицию (22 очка).

Чемпионат Саудовской Аравии, 18-й тур. 31 января

Аль-Иттифак – Аль-Шабаб – 3:1

Голы: Вейналдум, 35, 90+11, Кошта Джедисон, 43 – Хамдалла, 40

Нереализованный пенальти: Хамдалла, 75 (Аль-Шабаб)

Видеообзор матча: