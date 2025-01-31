Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения
Украинский вратарь пропустил три гола
31 января состоялись три поединка 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
«Аль-Иттифак» одержал победу со счетом 3:1 в противостоянии с «Аль-Шабаб». В составе гостей дебютировал украинский голкипер Георгий Бущан. На 75-й минуте марокканский форвард Хамдалла не реализовал пенальти, пробив выше ворот.
В других противостояниях этого тура «Аль-Таавун» и «Аль-Фейха» не сумели определить сильнейшего – поединок закончился ничьей 0:0. «Аль-Хиляль» уверенно разгромил «Аль-Ахдуд» со счетом 4:0 и закрепился на первом месте.
Чемпионат Саудовской Аравии, 18-й тур. 31 января
Аль-Фейха – Аль-Таавун – 0:0
Аль-Хиляль – Аль-Ахдуд – 4:0
Голы: Кайо Сезар, 4, Милинкович-Савич, 43, Маркос Леонардо, 45+2, 55
Аль-Иттифак – Аль-Шабаб – 3:1
Голы: Вейналдум, 35, 90+11, Джедисон, 43 – Хамдалла, 40
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Призовые составили 12,8 млн евро
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка
Второй - защитники оставили одного
Третий - выход один на один