Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения

31 января состоялись три поединка 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Иттифак» одержал победу со счетом 3:1 в противостоянии с «Аль-Шабаб». В составе гостей дебютировал украинский голкипер Георгий Бущан. На 75-й минуте марокканский форвард Хамдалла не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

В других противостояниях этого тура «Аль-Таавун» и «Аль-Фейха» не сумели определить сильнейшего – поединок закончился ничьей 0:0. «Аль-Хиляль» уверенно разгромил «Аль-Ахдуд» со счетом 4:0 и закрепился на первом месте.

Чемпионат Саудовской Аравии, 18-й тур. 31 января

Аль-Фейха – Аль-Таавун – 0:0

Аль-Хиляль – Аль-Ахдуд – 4:0

Голы: Кайо Сезар, 4, Милинкович-Савич, 43, Маркос Леонардо, 45+2, 55

Аль-Иттифак – Аль-Шабаб – 3:1

Голы: Вейналдум, 35, 90+11, Джедисон, 43 – Хамдалла, 40