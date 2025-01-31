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Саудовская Аравия
31 января 2025, 21:17 | Обновлено 31 января 2025, 22:11
5082
10

Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения

Украинский вратарь пропустил три гола

31 января 2025, 21:17 | Обновлено 31 января 2025, 22:11
5082
10
Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Иттифак – Аль-Шабаб

31 января состоялись три поединка 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Иттифак» одержал победу со счетом 3:1 в противостоянии с «Аль-Шабаб». В составе гостей дебютировал украинский голкипер Георгий Бущан. На 75-й минуте марокканский форвард Хамдалла не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

В других противостояниях этого тура «Аль-Таавун» и «Аль-Фейха» не сумели определить сильнейшего – поединок закончился ничьей 0:0. «Аль-Хиляль» уверенно разгромил «Аль-Ахдуд» со счетом 4:0 и закрепился на первом месте.

Чемпионат Саудовской Аравии, 18-й тур. 31 января

Аль-Фейха – Аль-Таавун – 0:0

Аль-Хиляль – Аль-Ахдуд – 4:0

Голы: Кайо Сезар, 4, Милинкович-Савич, 43, Маркос Леонардо, 45+2, 55

Аль-Иттифак – Аль-Шабаб – 3:1

Голы: Вейналдум, 35, 90+11, Джедисон, 43 – Хамдалла, 40

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттифак Аль-Шабаб Аль-Таавун Аль-Фейха Аль-Хиляль Аль-Ахдуд Георгий Бущан дебют Джорджиньо Вейналдум Сергей Милинкович-Савич Абдерразак Хамдалла
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 10
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BATI-GOOOOOL
Дебют ворогу не побажаєш...
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+1
PullBen
Не найкращий дебют для Бущана, тяжко йому буде надалі з таким захистом...
Ответить
0
Олександр Січкаренко
Ха-ха Бущан перейшов в клуб де захисники ще тупіші за Попова і Міхавка, оце він знайшов куди перейти
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-1
saltim
И Мыхавко рядом нет. Напихать некому
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Да он не только на воротах пропускает, но и в туз!
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-1
Gargantua81
получается не два а три гола пропустил
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-2
AK.228
В первом мяче - ошибся
Второй - защитники оставили одного 
Третий - выход один на один 
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
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