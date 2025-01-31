Бартулович перевел воспитанника Динамо в дубль Зари

В осенней части сезона-2024/25 в составе луганской «Зари» играло немало арендованных у киевского «Динамо» футболистов. Один из них – полузащитник Викентий Волошин защищал цвета луганчан на протяжении полутора лет, однако этой зимой в его дальнейшей судьбе наметились изменения.

23-летний игрок вернулся обратно в «Динамо». Похоже, что кроме Волошина неопределенным относительно своего будущего находится еще один игрок среднего звена – Алексей Хахлев, который также был в системе киевского клуба. На данный момент 25-летний футболист находится вне тренировочного лагеря команды Младена Бартуловича в Турции. Он переведен в «Зарю» (U-19).

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Младен Бартулович подвел итог первых двух недель сборов.