Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бартулович перевел воспитанника Динамо в дубль Зари
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 23:24 |
479
1

Бартулович перевел воспитанника Динамо в дубль Зари

Судьба двух игроков луганского клуба остается неопределенной

31 января 2025, 23:24 |
479
1
Бартулович перевел воспитанника Динамо в дубль Зари
Динамо Киев. Викентий Волошин

В осенней части сезона-2024/25 в составе луганской «Зари» играло немало арендованных у киевского «Динамо» футболистов. Один из них – полузащитник Викентий Волошин защищал цвета луганчан на протяжении полутора лет, однако этой зимой в его дальнейшей судьбе наметились изменения.

23-летний игрок вернулся обратно в «Динамо». Похоже, что кроме Волошина неопределенным относительно своего будущего находится еще один игрок среднего звена – Алексей Хахлев, который также был в системе киевского клуба. На данный момент 25-летний футболист находится вне тренировочного лагеря команды Младена Бартуловича в Турции. Он переведен в «Зарю» (U-19).

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Младен Бартулович подвел итог первых двух недель сборов.

По теме:
Бывший голкипер Динамо: «Этот Шахтер – самый слабый за последние много лет»
«Было спокойнее, когда Бущан играл». Экс-игрок Динамо – о трансфере вратаря
«Слабо». Экс-игрок Динамо назвал главную проблему клуба в Лиге Европы
Заря Луганск Динамо Киев Алексей Хахлев Викентий Волошин Младен Бартулович учебно-тренировочные сборы Заря Луганск U-19 инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тарас МИХАЛИК: «Я звонил по телефону Бущану...»
Футбол | 31 января 2025, 21:53 0
Тарас МИХАЛИК: «Я звонил по телефону Бущану...»
Тарас МИХАЛИК: «Я звонил по телефону Бущану...»

В Лиге Европы, по мнению ветерана киевлян, слабо сыграли центральные защитники

Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Футбол | 31 января 2025, 06:23 27
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф

Киевская команда в Гамбурге выиграла матч последнего тура у латвийского РФШ

Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Футбол | 31.01.2025, 00:05
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Бокс | 31.01.2025, 08:53
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Турецкие СМИ анонсировали трансфер Зубкова в Трабзонспор
Футбол | 31.01.2025, 21:15
Турецкие СМИ анонсировали трансфер Зубкова в Трабзонспор
Турецкие СМИ анонсировали трансфер Зубкова в Трабзонспор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
я бы Викентию еще шанс в Динамо дал.
не факт что потянет, но парень не бесталанный. хоть бы для ротации
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро
Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро
30.01.2025, 09:02 2
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
31.01.2025, 08:01
Бокс
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
30.01.2025, 12:48 9
Бокс
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 7
Футбол
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
30.01.2025, 16:24 22
Футбол
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
30.01.2025, 09:13 4
Бокс
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
30.01.2025, 16:40 44
Футбол
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем