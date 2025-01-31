Младен БАРТУЛОВИЧ: «Процентов на 60 команда уже готова»

Луганская «Заря» проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. Команда провела серию контрольных матчей. По их итогам тренерский штаб получил нужную информацию и определил направление дальнейшей работы.

Исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Младен Бартулович после матча со «Шкендией», в которой «Заря» победила со счетом 2:1, подвел итог первых двух недель сборов.

«Можно сказать, что первый период сборов был тяжелым. Ребята очень много работали – это было видно на этих матчах, тяжелые матчи для нас были. Мы не оценивали результат матчей, а смотрели на их физическое состояние.

Победа над «Шкендией» очень важная в психологическом плане для нас, потому что последние матчи были неудачными, ведь игроки играли под нагрузками, и это дало свое. Но мы проделали хорошую работу за эти 2 недели, и я думаю, что надо немного уже эти нагрузки уменьшать, и игра будет еще улучшаться.

Конечно, не может быть все идеально, еще у нас много работы, но я думаю, процентов на 60 команда уже готова. У нас есть еще 2 недели до возвращения в Украину, еще 3 контрольных матча будет. Будем работать над усовершенствованием стандартных положений, игры в атаке, и в обороне есть проблемы.

Хочется немного успокоить наших болельщиков. Были результаты, можно сказать, плохие, но я уверен, что до возобновления чемпионата команда будет на 100 процентов готова и будет играть гораздо лучше.

На матче были представители «Александрии»? Да, мы тоже смотрим, они смотрят на нас. И это нормально, каждый год так делаем. Есть интересные матчи, не только «Александрию» смотрим, но и игры других украинских команд. Так что это нормальный процесс».