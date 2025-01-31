ФОТО. Жена украинского топ-футболиста увлеклась Бекхэмом

Жена нападающего «Ромы» и сборной Украины Артема Довбик, Юлия Довбик, восхитилась формой 49-летнего Дэвида Бекхэма.

Избранница украинского нападающего сделала репост рекламы BOSS при участии легендарного англичанина, где он показывает свое накаченное тело.

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Дэвид Бекхэм в бытность футболистом заслужил статус главного секс-символа футбольного мира, и, как видим, даже сейчас он завоевывает внимание прекрасного пола.

Напомним, что Юлия и Артем Довбик состоят в браке с 2020 года.