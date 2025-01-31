ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Барселоны перебрался к аутсайдеру Серии А
Алекс Валье будет выступать за «Комо»
Воспитанник «Барселоны» Алекс Валье официально присоединился к представителю Серии А «Комо» на правах аренды.
Как указала пресс-служба клуба, соглашение касательно аренды игрока рассчитано до конца текущего сезона.
«Алекс — талантливый молодой защитник с прочной базой знаний, одержанной в «Барселоне», и ценным опытом, полученным во время аренды в «Селтике». Его способность вносить вклад как в оборону, так и в нападение станет большим преимуществом для нашей команды», – сказал главный тренер Сеск Фабрегас.
Первую часть сезона Алекс провел в аренде в шотландском «Селтике», где отыграл 19 матчей во всех турнирах. На его счету ноль забитых голов, однако защитнику удалось пять раз ассистировать.
Welcome to the BiancoBlu family, Álex 💙 pic.twitter.com/pAtO975lF7— Como1907 (@Como_1907) January 31, 2025
From La Masia to Como 1907 ✨ pic.twitter.com/6pCPHsvm87— Como1907 (@Como_1907) January 31, 2025
¡Hola, Alex! 🇪🇸 pic.twitter.com/UJMpDgagY4— Como1907 (@Como_1907) January 31, 2025
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