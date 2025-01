ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Барселоны перебрался к аутсайдеру Серии А

Воспитанник «Барселоны» Алекс Валье официально присоединился к представителю Серии А «Комо» на правах аренды.

Как указала пресс-служба клуба, соглашение касательно аренды игрока рассчитано до конца текущего сезона.

«Алекс — талантливый молодой защитник с прочной базой знаний, одержанной в «Барселоне», и ценным опытом, полученным во время аренды в «Селтике». Его способность вносить вклад как в оборону, так и в нападение станет большим преимуществом для нашей команды», – сказал главный тренер Сеск Фабрегас.

Первую часть сезона Алекс провел в аренде в шотландском «Селтике», где отыграл 19 матчей во всех турнирах. На его счету ноль забитых голов, однако защитнику удалось пять раз ассистировать.

