Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Барселоны перебрался к аутсайдеру Серии А
Италия
31 января 2025, 22:56 | Обновлено 31 января 2025, 22:57
422
1

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Барселоны перебрался к аутсайдеру Серии А

Алекс Валье будет выступать за «Комо»

31 января 2025, 22:56 | Обновлено 31 января 2025, 22:57
422
1
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Барселоны перебрался к аутсайдеру Серии А
ФК Комо. Алекс Валье

Воспитанник «Барселоны» Алекс Валье официально присоединился к представителю Серии А «Комо» на правах аренды.

Как указала пресс-служба клуба, соглашение касательно аренды игрока рассчитано до конца текущего сезона.

«Алекс — талантливый молодой защитник с прочной базой знаний, одержанной в «Барселоне», и ценным опытом, полученным во время аренды в «Селтике». Его способность вносить вклад как в оборону, так и в нападение станет большим преимуществом для нашей команды», – сказал главный тренер Сеск Фабрегас.

Первую часть сезона Алекс провел в аренде в шотландском «Селтике», где отыграл 19 матчей во всех турнирах. На его счету ноль забитых голов, однако защитнику удалось пять раз ассистировать.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший футболист ПСЖ на правах аренды будет играть в Комо
«Без опыта». Фанаты – о переходе Тараса Степаненко в Эюпспор из Шахтера
Источник: Кривбасс готов распрощаться с центральным полузащитником
Комо чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A Сеск Фабрегас
Андрій Вітренко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леганес – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 31 января 2025, 20:39 0
Леганес – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Леганес – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 января в 22:00 по Киеву

Ястремская одолела экс-третью ракетку и вышла в полуфинал турнира в Линце
Теннис | 31 января 2025, 15:35 20
Ястремская одолела экс-третью ракетку и вышла в полуфинал турнира в Линце
Ястремская одолела экс-третью ракетку и вышла в полуфинал турнира в Линце

Даяна в двух сетах выиграла у Марии Саккари в 3-м раунде пятисотника в Австрии

Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Бокс | 31.01.2025, 08:53
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Футбол | 31.01.2025, 16:20
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
Футбол | 30.01.2025, 23:52
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Комо зараз досить неприємна для суперників команда. Нічия з Лаціо, та поразки в один м'яч від Мілана та Аталанти. А Удінезе взагалі перемогли 4:1. Навряд чи команда вилетить в Серію В. А хлопець досвіду набереться.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
30.01.2025, 09:13 4
Бокс
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
30.01.2025, 16:24 22
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
31.01.2025, 08:01
Бокс
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 17
Футбол
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 315
Футбол
ФОТО. Королева! Жена Усика поделилась потрясающими кадрами. Её не узнать
ФОТО. Королева! Жена Усика поделилась потрясающими кадрами. Её не узнать
30.01.2025, 15:20 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем