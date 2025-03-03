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  4. Олег ШАНДРУК: «Такие матчи бывают. Особенно, весной»
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 02:29 |
28
1

Олег ШАНДРУК: «Такие матчи бывают. Особенно, весной»

«Верес» на последних минутах вырвал победу над «Колосом» на последних минутах

03 марта 2025, 02:29 |
28
1
Олег ШАНДРУК: «Такие матчи бывают. Особенно, весной»
ФК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал победу против ковалевского «Колоса» (2:1), которую команда одержала на последних минутах реализовав пенальти.

«Тяжелая игра. Вы все видели. Возможно, не самая интересная для болельщиков, потому что моментов было немного. Но несмотря на то - мы победили. Это была непростая победа. Такие матчи бывают. Особенно, весной. И тем приятнее одержать такую победу на последних минутах перед собственными болельщиками.

Да, нам несколько не хватает ротации сейчас. Сегодня мы не могли рассчитывать на Луана – он еще в Турции получил микроповреждение и он буквально за день до игры снова почувствовал боль. Решили его поберечь, дообследовать и дать время полноценно восстановиться. Надеемся, это не займет много времени. Руслан Степанюк – всего два дня, как вернулся к тренировкам после болезни. Мы с ним договорились, что он сыграет десять заключительных минут.

С другой стороны – у нас не такое большое количество игроков, но все они понимают, что делать на поле. И самое главное, как и в предыдущей игре - сегодня физически выдержали все девяносто минут. Это важный момент.

Мы хорошо начали, забили быстрый гол. И, сложилось такое впечатление, что начали играть на удержание. Мы именно об этом говорили в перерыве. Появилась какая-то нервозность, особенно в работе с мячом. Не играли в тот футбол, который тренируем. Это меня разочаровывало. Потому что мы оберегали минимальный счет, хотя вся игра еще была впереди.

Во втором тайме мы лучше начали играть. В перерыве мы попросили команду не волноваться за результат, а играть в футбол. Это касается именно атаки, потому что защищались мы неплохо – у Колоса не было большого количества моментов. Здесь нужно отдать должное и сопернику. Колос очень надежно играет в обороне. Они очень мало пропускают. Из-за этого мы также мало шансов имели.

Терпение и тактическая дисциплина в фазе обороны – сегодня были ключевыми. Мы дотерпели и вырвали эту чрезвычайно важную победу сегодня. Сейчас в турнирной таблице очень большая плотность и каждый матч – очень важен. Поэтому, поздравляю команду и болельщиков.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Колос Ковалевка Верес - Колос Олег Шандрук пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Верес
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Чувак, яка повагв, якщо ти ввідправив Харатвна у дубль ?
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