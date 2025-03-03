Бывший полузащитник сборной Испании и английского клуба «Манчестер Сити» Давид Сильва ответил, кто был его самым тяжелым соперником в его карьере.

«Самый тяжелый соперник, против которого я играл? Я назову семь игроков – Фрэнк Лэмпард, Фернандо Торрес, Сеск Фабрегас, Пол Скоулз, Райан Гиггз и братья Невилл», – рассказал Давид Сильва.

Ранее авторитетное британское издание FourFourTwo составило реестр лучших футболистов Английской Премьер-лиги в 2010-х годах. Первую строчку в рейтинге занял Давид Сильва.

