Давид Сильва ответил, кто был его самым тяжелым соперником
Известный испанский хавбек выделил четырех футболистов
Бывший полузащитник сборной Испании и английского клуба «Манчестер Сити» Давид Сильва ответил, кто был его самым тяжелым соперником в его карьере.
«Самый тяжелый соперник, против которого я играл? Я назову семь игроков – Фрэнк Лэмпард, Фернандо Торрес, Сеск Фабрегас, Пол Скоулз, Райан Гиггз и братья Невилл», – рассказал Давид Сильва.
Ранее авторитетное британское издание FourFourTwo составило реестр лучших футболистов Английской Премьер-лиги в 2010-х годах. Первую строчку в рейтинге занял Давид Сильва.
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