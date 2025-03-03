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  4. Давид Сильва ответил, кто был его самым тяжелым соперником
Англия
03 марта 2025, 04:23 |
86
0

Давид Сильва ответил, кто был его самым тяжелым соперником

Известный испанский хавбек выделил четырех футболистов

03 марта 2025, 04:23 |
86
0
Давид Сильва ответил, кто был его самым тяжелым соперником
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Сильва

Бывший полузащитник сборной Испании и английского клуба «Манчестер Сити» Давид Сильва ответил, кто был его самым тяжелым соперником в его карьере.

«Самый тяжелый соперник, против которого я играл? Я назову семь игроков – Фрэнк Лэмпард, Фернандо Торрес, Сеск Фабрегас, Пол Скоулз, Райан Гиггз и братья Невилл», – рассказал Давид Сильва.

Ранее авторитетное британское издание FourFourTwo составило реестр лучших футболистов Английской Премьер-лиги в 2010-х годах. Первую строчку в рейтинге занял Давид Сильва.

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Фрэнк Лэмпард Фернандо Торрес Сеск Фабрегас Пол Скоулз Райан Гиггз Гари Невилл Фил Невилл Давид Сильва
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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