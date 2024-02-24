Назван лучший игрок АПЛ 2010-х годов. Легендарный Джеррард – только 27-й
Издание FourFourTwo порадовало очередным рейтингом
Авторитетное британское издание FourFourTwo составило реестр лучших футболистов Английской Премьер-лиги в 2010-х годах.
Первое место занял испанский полузащитник Давид Сильва, игравший за «Манчестер Сити».
В тройке лучших он опередил еще двух игроков «горожан» – бельгийца Кевина Де Брюйне (играет за «Ман Сити» до сих пор) и аргентинца Серхио Агуэро.
Любопытно, что только на 27-й позиции рейтинга находится легендарный капитан «Ливерпуля» Стивен Джерард.
Топ-10 лучших футболистов АПЛ 2010-х годов (версия FourFourTwo)
- 1. Давид Сильва («Манчестер Сити»)
- 2. Кевин Де Брюйне («Челси», «Манчестер Сити»)
- 3. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)
- 4. Мохамед Салах («Челси», «Ливерпуль»)
- 5. Яя Туре («Манчестер Сити»)
- 6. Эден Азар («Челси»)
- 7. Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»)
- 8. Гарет Бэйл («Тоттенхэм»)
- 9. Луис Суарес («Ливерпуль»)
- 10. Венсан Компани («Манчестер Сити»)
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