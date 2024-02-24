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Англия
24 февраля 2024, 11:01 | Обновлено 24 февраля 2024, 12:31
455
0

Назван лучший игрок АПЛ 2010-х годов. Легендарный Джеррард – только 27-й

Издание FourFourTwo порадовало очередным рейтингом

24 февраля 2024, 11:01 | Обновлено 24 февраля 2024, 12:31
455
0
Назван лучший игрок АПЛ 2010-х годов. Легендарный Джеррард – только 27-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Сильва

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило реестр лучших футболистов Английской Премьер-лиги в 2010-х годах.

Первое место занял испанский полузащитник Давид Сильва, игравший за «Манчестер Сити».

В тройке лучших он опередил еще двух игроков «горожан» – бельгийца Кевина Де Брюйне (играет за «Ман Сити» до сих пор) и аргентинца Серхио Агуэро.

Любопытно, что только на 27-й позиции рейтинга находится легендарный капитан «Ливерпуля» Стивен Джерард.

Топ-10 лучших футболистов АПЛ 2010-х годов (версия FourFourTwo)

  • 1. Давид Сильва («Манчестер Сити»)
  • 2. Кевин Де Брюйне («Челси», «Манчестер Сити»)
  • 3. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)
  • 4. Мохамед Салах («Челси», «Ливерпуль»)
  • 5. Яя Туре («Манчестер Сити»)
  • 6. Эден Азар («Челси»)
  • 7. Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»)
  • 8. Гарет Бэйл («Тоттенхэм»)
  • 9. Луис Суарес («Ливерпуль»)
  • 10. Венсан Компани («Манчестер Сити»)
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Давид Сильва Кевин де Брюйне Серхио Агуэро
Источник FourFourTwo
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