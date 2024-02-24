Назван лучший игрок АПЛ 2010-х годов. Легендарный Джеррард – только 27-й

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило реестр лучших футболистов Английской Премьер-лиги в 2010-х годах.

Первое место занял испанский полузащитник Давид Сильва, игравший за «Манчестер Сити».

В тройке лучших он опередил еще двух игроков «горожан» – бельгийца Кевина Де Брюйне (играет за «Ман Сити» до сих пор) и аргентинца Серхио Агуэро.

Любопытно, что только на 27-й позиции рейтинга находится легендарный капитан «Ливерпуля» Стивен Джерард.

Топ-10 лучших футболистов АПЛ 2010-х годов (версия FourFourTwo)