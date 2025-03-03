ФОТО. Вот как сейчас выглядит Мудрик и чем занимается. Свежий снимок

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик наконец объявился после продолжительной паузы в публичном пространстве.

Свежее фото Мудрика появилось на просторах интернета – популярный Telegram-канал «Хіба ревуть воли, як «Челсі» в формі?» опубликовал крайний снимок из жизни украинского топ-футболиста.

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«Михаил Мудрик, тем временем, не меняет стиль прически», – написал администратор канала.

Эмоции вингера легко считываются – он всё ещё грустный: намёк на плохие новости?

По информации из открытых источников, стало известно, что Мудрик очень много времени проводит за игрой в Counter-Strike.