ФОТО. Вот как сейчас выглядит Мудрик и чем занимается. Свежий снимок
Грустный...
Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик наконец объявился после продолжительной паузы в публичном пространстве.
Свежее фото Мудрика появилось на просторах интернета – популярный Telegram-канал «Хіба ревуть воли, як «Челсі» в формі?» опубликовал крайний снимок из жизни украинского топ-футболиста.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Михаил Мудрик, тем временем, не меняет стиль прически», – написал администратор канала.
Эмоции вингера легко считываются – он всё ещё грустный: намёк на плохие новости?
По информации из открытых источников, стало известно, что Мудрик очень много времени проводит за игрой в Counter-Strike.
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