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03 марта 2025, 00:46 | Обновлено 03 марта 2025, 00:47
527
2

ФОТО. Вот как сейчас выглядит Мудрик и чем занимается. Свежий снимок

Грустный...

03 марта 2025, 00:46 | Обновлено 03 марта 2025, 00:47
527
2
ФОТО. Вот как сейчас выглядит Мудрик и чем занимается. Свежий снимок
Telegram. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик наконец объявился после продолжительной паузы в публичном пространстве.

Свежее фото Мудрика появилось на просторах интернета – популярный Telegram-канал «Хіба ревуть воли, як «Челсі» в формі?» опубликовал крайний снимок из жизни украинского топ-футболиста.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Михаил Мудрик, тем временем, не меняет стиль прически», – написал администратор канала.

Эмоции вингера легко считываются – он всё ещё грустный: намёк на плохие новости?

По информации из открытых источников, стало известно, что Мудрик очень много времени проводит за игрой в Counter-Strike.

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фото lifestyle Михаил Мудрик Челси допинг сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Falko
Тю, "сумний". Гляньте на будь-кого з телепоном - всі "сумні", але насправді, просто зосереджені. Це тільки ідіоти пяляться в екран і регочуть без упину.
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0
TolsTIyELF
Он что не может сам побрить себе голову? И у него всегда такая рожа. 
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-1
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