Болонья - Кальяри - 2:1. Дубль Орсолини. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 2 марта, состоялся матч 27-го тура Серии А между «Болоньей» и «Кальяри».

Хозяева поля не очень хорошо начали эту игру. Уже на 22-й минуте Роберто Пиколли открыл счет в матче.

Во втором тайме Риккардо Орсолини оформил дубль и принес «Болонье» победу. Сначала он реализовал пенальти, а через несколько минут отличился с игры.

После этого матча «Болонья», имея 47 очков, поднялась на 6-е место, а «Кальяри» с 25 баллами остался 15-м.

Серия А. 27-й тур

Болонья – Кальяри – 2:1

Голы: Орсолини, 48 (пенальти), 56 – Пиколли, 22

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