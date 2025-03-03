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Чемпионат Италии
Болонья
02.03.2025 16:00 – FT 2 : 1
Кальяри
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Италия
03 марта 2025, 01:26 |
20
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Болонья - Кальяри - 2:1. Дубль Орсолини. Видео голов и обзор матча

Хозяева поля снова входят в зону еврокубков

03 марта 2025, 01:26 |
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Болонья - Кальяри - 2:1. Дубль Орсолини. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2 марта, состоялся матч 27-го тура Серии А между «Болоньей» и «Кальяри».

Хозяева поля не очень хорошо начали эту игру. Уже на 22-й минуте Роберто Пиколли открыл счет в матче.

Во втором тайме Риккардо Орсолини оформил дубль и принес «Болонье» победу. Сначала он реализовал пенальти, а через несколько минут отличился с игры.

После этого матча «Болонья», имея 47 очков, поднялась на 6-е место, а «Кальяри» с 25 баллами остался 15-м.

Серия А. 27-й тур

Болонья – Кальяри – 2:1

Голы: Орсолини, 48 (пенальти), 56 – Пиколли, 22

Видео голов и обзор матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
48’
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Орсолини (Болонья).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Пикколи (Кальяри).
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Серия A Болонья Кальяри чемпионат Италии по футболу Риккардо Орсолини Роберто Пикколи видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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