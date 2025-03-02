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Чемпионат Италии
Болонья
02.03.2025 16:00 – FT 2 : 1
Кальяри
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Италия
02 марта 2025, 20:11 |
72
0

Невероятный Орсолини. Болонья дома одолела Кальяри

Итальянский вингер сделал дубль

02 марта 2025, 20:11 |
72
0
Невероятный Орсолини. Болонья дома одолела Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine. Болонья

В воскресенье, 2 марта, состоялся матч 27-го тура Серии А между «Болоньей» и «Кальяри».

Встречу принимал ренато Даь-Ара в Болонье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Несмотря на то, что гости вышли вперед первыми благодаря голу Роберто Пиколли, победителем матча стала «Болонья»: дубль Риккардо Орсолини принес хозяевам поля три очка.

После этого матча «Болонья», имея 47 очков, расположилась на 6-м месте, а «Кальяри» с 25 баллами остался 15-м.

Серия А. 27-й тур

Болонья – Кальяри – 2:1

Голы: Орсолини, 48 (пенальти), 56 – Пиколли, 22

Фото матча:

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Болонья Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу Риккардо Орсолини Роберто Пикколи
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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