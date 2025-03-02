Невероятный Орсолини. Болонья дома одолела Кальяри

В воскресенье, 2 марта, состоялся матч 27-го тура Серии А между «Болоньей» и «Кальяри».

Встречу принимал ренато Даь-Ара в Болонье.

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Несмотря на то, что гости вышли вперед первыми благодаря голу Роберто Пиколли, победителем матча стала «Болонья»: дубль Риккардо Орсолини принес хозяевам поля три очка.

После этого матча «Болонья», имея 47 очков, расположилась на 6-м месте, а «Кальяри» с 25 баллами остался 15-м.

Серия А. 27-й тур

Болонья – Кальяри – 2:1

Голы: Орсолини, 48 (пенальти), 56 – Пиколли, 22

Фото матча: