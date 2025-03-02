Шахтер – Александрия: тактические качели, которых так не хватает УПЛ

К поединку 19-го тура УПЛ «Шахтер» – «Александрия» обе команды подходили в несколько непривычном статусе. В турнирной таблице выше находилась команда Руслана Ротаня, а вот подопечным Марино Пушича после откровенно проблемной и невнятной осени теперь приходится надеяться не только на свои силы, но и на осечки конкурентов. Одна из таких осечек произошла буквально накануне и должна была придать «оранжево-черным» дополнительную мотивацию – «Ворскла» в номинально домашнем (на самом деле игра проходила в Киеве) матче неожиданно отобрала очки у «Динамо» (1:1).

Победа над «Александрией» была критично важна для «Шахтера» с точки зрения его чемпионских амбиций. Если бы «горняки» сыграли вничью, а то и вовсе проиграли бы этот матч, то от штаба Марино Пушича, по крайней мере в прессе, не осталось бы и «мокрого места».

Все это, а также тактическое мастерство и в какой-то степени даже зрелость своего оппонента, боснийский коуч «Шахтера» прекрасно понимал, по причине чего интересные детали в поединке начали проявляться еще до его начала…

Кадровые решения Пушича

Руслан Ротань в кадровом плане решил ничего не менять по сравнению с поединком предыдущего тура, в котором «Александрии» удалось добыть волевую победу над «Зарей» (2:1). На поле во Львове против «Шахтера» вышел абсолютно тот же вариант стартового состава, что и неделей ранее на домашний поединок против луганчан.

А вот Марино Пушич прибег к ротации, причем не совсем понятно, то ли вынужденно, то ли исходя из тактических задумок. По факту замен, в сравнении с поединком против «Левого Берега» (1:0), было только две: на левый фланг обороны вместо Иракли Азарови вышел Педро Энрике, а в центре поля вместо Педриньо объявился Егор Назарина. По замене грузина на бразильца вопросов в принципе нет, учитывая крайне невнятную игру Азарови с «аистами» в предыдущем туре.

Появлением же Назарины Пушич с самого начала показал, что не планирует играть с соперником в авантюрный футбол, и хочет сперва посмотреть, на что способна и чего хочет «Александрия». Да, Педриньо получил повреждение, однако теоретически у Пушича был весьма широкий выбор в том плане, кого выпустить на поле вместо него. Среди опций был и Марлон Гомес, и Георгий Судаков, но тренерский штаб «горняков» остановил выбор именно на Назарине. Опять же, нужно понимать, что бразилец и украинец, оставшиеся в итоге в запасе, сейчас находятся не на пике формы из-за недавних повреждений, но в целом раз они угодили в заявку, то и со старта теоретически выйти могли б. Причем дальнейшее появление Судакова показало, что как минимум этот футболист был готов очень и очень пристойно.

shakhtar.com. Егор Назарина

Уже после матча Пушич достаточно внятно и понятно объяснил свой выбор. Босниец отметил, что не хотел допустить повторения сценария поединка первого тура, когда «Шахтер» поехал в Александрию «махать шашкой», но получил по голове тяжелым обухом – 3:4. По сути, тогда соперник разорвал «горняков» на контратаках.

«Соперники приехали сюда сыграть вничью – это можно было увидеть сразу. Они не намеревались атаковать, стремились прессинговать, но не атаковать, они не играли открыто. И поэтому нам было очень важно не вести слишком открытую игру, чтобы не получить контратаки, на которые они надеялись. Думаю, мы не создали много моментов, обе команды тактически играли друг против друга в первом тайме, это было очень тяжелое тактическое противостояние, не позволяли друг другу создавать большое количество моментов, нейтрализуя атаки, хотя я считаю, что мы имели лучшие моменты в первом тайме, но их было недостаточно. Я согласен, этого было недостаточно. Но было очень важно оставаться стабильными и не пропустить, потому что это то, на что они надеялись, ведь потом могли бы ждать и снова и снова контратаковать – это всегда одна и та же история. Я этого больше не допущу», – заявил Пушич после игры.

Дуэль тактик

Выход на поле Назарины действительно очень помог «Шахтеру» сохранять баланс и компактность в центральной зоне, не допуская критических разрывов между линиями. Егор успешно действовал именно в том компоненте, который от него, очевидно, и требовался. В частности, Назарина выиграл 100% единоборств в обороне, а всего вышел победителем из 83% дуэлей. При этом, хавбек также сохранил способность достаточно неплохо подыгрывать на атаку, выполнив 26 передач вперед при 69% точности.

У его визави – Ивана Калюжного – дела складывались менее успешно. Более того, матч против «Шахтера» еще раз показал, почему донецкий клуб так и не решился пойти на покупку Калюжного у «Александрии», пускай ее, по слухам, активно продвигали некоторые члены топ-менеджмента «горняков». Опорный полузащитник «Александрии» во вчерашнем матче выиграл только 50% единоборств в обороне и 53% дуэлей в целом. А вот игра в пас у Ивана вчера не пошла абсолютно: только 67% точных передач всего, а вот вперед – лишь 43%. Последний показатель стал для Калюжного вторым худшим в сезоне, причем интересно, что первым стал тот, который был в матче с «горняками» в первом туре. Тогда у Ивана статистики зафиксировали только 29% точности передач вперед. А в среднем в текущем сезоне этот показатель у Калюжного равен 66%, и крайне редко хавбек уходит с поля с цифрой в менее чем 60%...

Помимо этого, Пушич однозначно удивил Ротаня тем, что в первые 15 минут «горняки» абсолютно не демонстрировали желания к тотальному контролю мяча. Наоборот, «Александрия» в значительной части первого тайма выглядела куда интереснее в плане работы с мячом, однозначно уступив в проценте контроля лишь под самую концовку первой 45-минутки.

shakhtar.com. Руслан Ротань (первый слева)

Симптоматично, но до ударов в створ дело в первом тайме так и не дошло. Ни «Шахтер», ни «Александрия» болельщиков так и не порадовали, из-за чего слова Пушича о том, что команда Ротаня была бы не прочь сыграть поединок вничью выглядят вполне обоснованными. Номинальные гости действительно старались прессинговать соперника как можно выше и вынуждать его ошибаться или перепасовываться в первых двух зонах, но сами, получая контроль над мячом, рисковать не спешили и бить по воротам особо не старались.

Нули на табло к исходу первого тайма были абсолютно логичным завершением тактической «разведки боем»…

Все решили замены, мастерство и… ставка на простоту

Во втором тайме команды какое-то время не демонстрировали ничего, что могло бы изменить ситуацию в пользу одной из них. Первый, по сути, ключевой момент этого поединка возник на 59-й минуте, и его нельзя не рассматривать параллельно с оценкой второго мяча «Шахтера» в матче, забитого уже на 90-й минуте.

Итак, 59-я минута дала «Александрии» шанс выйти вперед и, возможно, впоследствии зацепиться даже за победу. Зимний новичок команды Ротаня албанец Теди Цара получил мяч на левом фланге, обыграл один в один Винисиуса Тобиаса и, войдя в штрафную соперника, получил возможность выбирать: бить с острого угла, выкручивая мяч в дальнюю «девятку», или простреливать/навешивать в центральную зону, куда уже успели ворваться его партнеры.

Цара выбрал удар, и в итоге мяч ушел в район боковой, остановившись у самого углового флажка. Момент был опасный и мог завершиться взятием ворот Ризныка, но… После него центрфорвард «Александрии» Александр Филиппов не зря эмоционально кричал претензии в адрес партнера. Цара рисковал пробивать, так как позиция была далеко не самая «убойная», но куда логичнее в той ситуации выглядела бы именно попытка найти партнеров в центре штрафной – там был не только Филиппов, но и Мишнев, и по сути оба они были вне опеки Матвиенко и Педро Энрике, и могли бы в касание замыкать фланговую передачу.

То, что не удалось воплотить в жизнь Царе на 59-й минуте, прекрасно реализовал на 90-й Матвиенко. Центрбек «Шахтера», ворвавшись в штрафную соперника и оказавшись в похожей ситуации, не стал бить, а рискнул прострелить в центр на Эгиналду, перед которым была такая же свободная зона, как и у Филиппова с Мишневым. При этом, обратите внимание, что если Царе в середине второго тайма пытался противодействовать только один Бондарь, то против Матвиенко де-факто действовали аж четыре соперника, что значительно повышало риск перехвата передачи. Но Николай, во-первых, прекрасно увидел позицию Эгиналду, а во-вторых, мгновенно просчитал, что такой вариант для команды будет куда более привлекательным, нежели банальная попытка завершить эпизод ударом по воротам. Это и является проявлением мастерства, которое в этом конкретном матче сыграло в пользу «Шахтера»…

Второе, что стоит выделять – конечно же, замены. На второй тайм Пушич убрал с поля инертных Бондаренко и Траоре, выпустив куда более резких и полезных в таких поединках Судакова с Эгиналду. В итоге первый оформил дубль, а второй забил в эпизоде с ассистом Матвиенко, который мы разбирали выше.

Неудивительно, что после матча Руслану Ротаню только и оставалось констатировать: мол, Судаков не просто так стоит 60 миллионов евро. Хотя, откровенно говоря, до какого-то момента «Александрии» действительно удавалось нивелировать номинальное превосходство «оранжево-черных» в классе и претендовать как минимум на одно очко в этой дуэли.

Наконец, третье, что бросилось в глаза в концовке матча, когда «Шахтер», по сути, и перевернул ход поединка – это ставка на простоту. Причем ее сделали не гости, как многие бы могли ожидать, а именно хозяева. «Горняки» в финальной 15-минутке начали пытаться как можно скорее доставлять мяч вперед – на Кевина, Судакова, Эгиналду и отчасти зимнего новобранца команды Кауана Элиаса. Первая тройка исполнителей действительно давала значительную динамику атакам «Шахтера», особенно, когда эти игроки оказывались на более-менее свободном пространстве.

Вышесказанное подтверждается статистикой. Процент длинных передач «Шахтера» в последние 15 минут поединка вырос в разы, дойдя до какой-то умопомрачительной цифры в 37%! И это при том, что в среднем в текущем розыгрыше УПЛ «горняки» имеют на своем счету минимальный показатель по длинным передачам среди всех команд-участниц – только 778 (у «Александрии», например, он равен 1019).

Ротань выстроил игру почти идеально, но Пушич его перехитрил

Подводя итог, можно констатировать, что Руслан Ротань и его «Александрия» в целом показали более чем достойный футбол накануне вечером. Наставник «горожан» прав в том, что его подопечные не заслуживали такого болезненного (по счету) поражения, как 0:3.

Однако в целом нельзя не отмечать и работу, проведенную штабом Марино Пушича. Босниец, который в последнее время справедливо получал куда больше критики, нежели похвалы, возможно, впервые в текущем розыгрыше УПЛ явил сопернику что-то такое, на что тот не рассчитывал. «Шахтер» не стал с первых же минут хвататься за контроль мяча и пытаться создать голевой задел за счет привычных действий, дав оппоненту возможность подлавливать себя на ошибках и действовать на контратаках. В первом круге именно подобная игра принесла успех «Александрии», а Пушич, пускай его подопечные и действовали ярко и задорно, забив трижды, получил в пассив ноль очков и кучу критики.

Ставка на прагматичный футбол, а также на потенциальную возможность усилить игру во втором тайме Судаковым, Марлоном Гомесом, Эгиналду, Кауном Элиасом и некоторыми другими качественными исполнителями, бывшими под рукой у Пушича, сработала блестяще. Более того, в какой-то момент «горняки» превратились в такой себе клон «Александрии», став действовать максимально агрессивно в прессинге, и очень прямолинейно в переходных фазах атаки.

У подопечных Ротаня были шансы зацепиться за нечто большее, но в какой-то момент им не хватило мастерства, а чуть позже – понимания перестроений и переформатирования тактики соперника. Коуч «Александрии» то ли не смог, то ли не успел, то ли попросту не знал как докричаться до своих подопечных, из-за чего в концовке «горняки» добили растерянного соперника, смотревшегося в первом тайме даже интереснее, нежели они сами.

Впрочем, такого рода «тактических качелей», когда непонятно чего и когда ожидать даже от весьма предсказуемого обычно «Шахтера», крайне не хватает нынешней украинской Премьер-лиге. Да, пускай вчерашний матч не был образцом яркого и зрелищного футбола, зато он не мог не показаться интересным всем, кто уделил внимание его просмотру. В итоге две дуэли «горняков» и «горожан» в текущем чемпионате дали зрителям все: и обмен победами, и яркую игру с множеством голов в первом матче, и довольно прагматичный подход к делу во втором поединке, который пускай и завершился разгромом, но на самом деле развивался для его будущего победителя по сценарию «на тоненького»…