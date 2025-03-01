Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Не зря Судаков 60 млн стоит. Решает судьбу матча»
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 20:15 | Обновлено 01 марта 2025, 20:16
445
5

Руслан РОТАНЬ: «Не зря Судаков 60 млн стоит. Решает судьбу матча»

Тренер Александрии доволен игрой, но не результатом

01 марта 2025, 20:15 | Обновлено 01 марта 2025, 20:16
445
5
Руслан РОТАНЬ: «Не зря Судаков 60 млн стоит. Решает судьбу матча»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Шахтер в матче чемпионата Украины обыграл Александрию со счетом 3:0 и до 8 очков при игре в запасе сократил отставание от лидера Динамо.

Встречу прокомментировал наставник Александрии Руслан Ротань, который отметил дубль Георгия Судакова.

«Мне кажется, до 60 минуты соперник не нанес ни одного удара и все было под контролем. Началось все с нашей ошибки, когда у своих ворот допустили неточность и начали нервничать».

«Нужно отметить мастерство Судакова, который не зря стоит 60 миллионов и решает судьбу матча. Я доволен ребятами, результат, думаю, не по игре, 0:3 не заслуживали».

«Станем сильнее. С чемпионом играли на уровне, а все проблемы можно решить», – сказал Ротань.

По теме:
Суркис обратился к Сабо. Йожеф не разговаривает с президентом Динамо
Впереди только один игрок. Судаков забил 10 голов в сезоне УПЛ
Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию
Шахтер Донецк Александрия Шахтер - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Георгий Судаков Руслан Ротань
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Война | 01 марта 2025, 10:44 78
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом

Ольга поддержала Владимира Зеленского

Шахтер – Александрия – 3:0. Все решилось в конце игры. Видеообзор матча
Футбол | 01 марта 2025, 20:08 0
Шахтер – Александрия – 3:0. Все решилось в конце игры. Видеообзор матча
Шахтер – Александрия – 3:0. Все решилось в конце игры. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты центрального матча УПЛ

Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Бокс | 01.03.2025, 02:18
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Бокс | 01.03.2025, 08:15
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Матч за шесть очков в Одессе. Левый берег снова обыграл Черноморец
Футбол | 01.03.2025, 17:22
Матч за шесть очков в Одессе. Левый берег снова обыграл Черноморец
Матч за шесть очков в Одессе. Левый берег снова обыграл Черноморец
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Накинул на вентилятор про 60 лимонов.
Ответить
+1
Mark4854590
Три м'ячі дійсно забагато для такої гри. А про 60 мільйонів Ротань гарно пожартував
Ответить
0
Віктор Коробка
Александрія дійсно дала бій Шахтарю і рахунок не відповідає дійсності. Ротань створив непогану комманду, яка, маємо надію, допоможе набирати бали в єврокубках. А Судаков - дійсно майстер, який створив різницю.
Ответить
-1
New Zealander
База
Ответить
-1
apepa
60 миллионов крупинок ячневой крупы...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
28.02.2025, 03:34 6
Футбол
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
27.02.2025, 22:39
Футбол
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
28.02.2025, 09:30 9
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
01.03.2025, 02:34
Бокс
«Интересная гонка». Меркушина довольна первым результатом на ЮЧМ
«Интересная гонка». Меркушина довольна первым результатом на ЮЧМ
28.02.2025, 12:47
Биатлон
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
01.03.2025, 09:37 43
Футбол
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
01.03.2025, 00:23 10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем