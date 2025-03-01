Руслан РОТАНЬ: «Не зря Судаков 60 млн стоит. Решает судьбу матча»
Тренер Александрии доволен игрой, но не результатом
Шахтер в матче чемпионата Украины обыграл Александрию со счетом 3:0 и до 8 очков при игре в запасе сократил отставание от лидера Динамо.
Встречу прокомментировал наставник Александрии Руслан Ротань, который отметил дубль Георгия Судакова.
«Мне кажется, до 60 минуты соперник не нанес ни одного удара и все было под контролем. Началось все с нашей ошибки, когда у своих ворот допустили неточность и начали нервничать».
«Нужно отметить мастерство Судакова, который не зря стоит 60 миллионов и решает судьбу матча. Я доволен ребятами, результат, думаю, не по игре, 0:3 не заслуживали».
«Станем сильнее. С чемпионом играли на уровне, а все проблемы можно решить», – сказал Ротань.
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