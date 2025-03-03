СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта

В понедельник, 3 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Ноттингем Форест – Ипсвич Таун

1.72 – 4.04 – 5.07

21:45 Ювентус – Верона

1.36 – 5.53 – 9.90

22:00 Вильярреал – Эспаньол

1.45 – 5.19 – 7.50

22:15 Спортинг – Эшторил

1.19 – 7.20 – 14.50

КИБЕРСПОРТ

16:30 Furia – MIBR

1.59 – 2.42