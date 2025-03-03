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03 марта 2025, 03:41 |
9
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

03 марта 2025, 03:41 |
9
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

В понедельник, 3 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Ноттингем Форест – Ипсвич Таун

Ggbet 1.72 – 4.04 – 5.07

21:45 Ювентус – Верона

Ggbet 1.36 – 5.53 – 9.90

22:00 Вильярреал – Эспаньол

Ggbet 1.45 – 5.19 – 7.50

22:15 Спортинг – Эшторил

Ggbet 1.19 – 7.20 – 14.50

КИБЕРСПОРТ

16:30 Furia – MIBR

Ggbet 1.59 – 2.42

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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