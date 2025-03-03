Другие новости03 марта 2025, 03:41 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
03 марта 2025, 03:41 |
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В понедельник, 3 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Ноттингем Форест – Ипсвич Таун
21:45 Ювентус – Верона
22:00 Вильярреал – Эспаньол
22:15 Спортинг – Эшторил
КИБЕРСПОРТ
16:30 Furia – MIBR
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