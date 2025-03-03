Монца – Торнио – 0:2. Ничего хорошего для хозяев. Видео голов и обзор

В воскресенье, 2 марта, состоялся матч 27-го тура Серии А между «Монцей» и «Торино».

«Монца» продолжает замыкать турнирную таблицу и играть без побед. В последний раз команда выигрывала 13 января в матче против «Фиорентины» (2:1).

В игре с «Торино» хозяева неплохо выглядели и казалось могут зацепиться хотя бы за ничью.

Но в конце первого тайма Элиф Эльмас открыл счет за гостей. Во втором тайме Чесаре Касадей удвоил преимущество.

После этого матча «Монца» расположилась на 20-м месте, а «Торино» на 11-м.

Серия А. 27-й тур

Монца – Торино – 0:2

Голы: Эльмас, 41, Касадей, 66

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