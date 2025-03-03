Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монца – Торнио – 0:2. Ничего хорошего для хозяев. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Монца
02.03.2025 13:30 – FT 0 : 2
Торино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 марта 2025, 01:35 | Обновлено 03 марта 2025, 03:44
4
0

Монца – Торнио – 0:2. Ничего хорошего для хозяев. Видео голов и обзор

Команды встречались в матче 27-го тура Серии А

03 марта 2025, 01:35 | Обновлено 03 марта 2025, 03:44
4
0
Монца – Торнио – 0:2. Ничего хорошего для хозяев. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2 марта, состоялся матч 27-го тура Серии А между «Монцей» и «Торино».

«Монца» продолжает замыкать турнирную таблицу и играть без побед. В последний раз команда выигрывала 13 января в матче против «Фиорентины» (2:1).

В игре с «Торино» хозяева неплохо выглядели и казалось могут зацепиться хотя бы за ничью.

Но в конце первого тайма Элиф Эльмас открыл счет за гостей. Во втором тайме Чесаре Касадей удвоил преимущество.

После этого матча «Монца» расположилась на 20-м месте, а «Торино» на 11-м.

Серия А. 27-й тур

Монца – Торино – 0:2

Голы: Эльмас, 41, Касадей, 66

Видео голов и обзор матча

По теме:
Проблем не было. Марсель уверенно разобрался с Нантом
ВИДЕО. Неймар положил красивый гол со штрафного с не самой удобной позиции
Болонья - Кальяри - 2:1. Дубль Орсолини. Видео голов и обзор матча
чемпионат Италии по футболу Серия A Монца Торино видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Цель Ман Юнайтед – выиграть Премьер-лигу». Аморим – о вылете из Кубка
Футбол | 03 марта 2025, 02:43 0
«Цель Ман Юнайтед – выиграть Премьер-лигу». Аморим – о вылете из Кубка
«Цель Ман Юнайтед – выиграть Премьер-лигу». Аморим – о вылете из Кубка

«Черные дьяволы» проиграли в серии послематчевых пенальти

Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Футбол | 02 марта 2025, 20:52 12
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо

Гол украинского страйкера принес римскому клуб три очка

Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Футбол | 02.03.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Футбол | 02.03.2025, 08:25
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
Футбол | 02.03.2025, 08:23
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
01.03.2025, 17:23 8
Футбол
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
02.03.2025, 12:26 8
Футбол
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
01.03.2025, 15:21 2
Бокс
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
01.03.2025, 09:37 55
Футбол
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
02.03.2025, 01:12 6
Бокс
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
02.03.2025, 07:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем