3 марта на «Конья Бююкшехир Стады» пройдет матч 26-го тура Суперлиги Турции, в котором «Коньяспор» встретится с «Трабзонспором». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

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Коньяспор

Команда в 2017-м году взяла свой единственный серьезный титул - выиграл кубок (и через несколько месяцев и Суперкубок) Турции. Также было несколько участий на евроарене, в том числе и в 2022-м. Но при этом в прошлом сезоне клуб заметно утратил позиции. Было взято 41 очко, всего на одно больше, чем вылетевшие Фатих Карагюмрюк и Анкарагюджю.

Сейчас удалось заметно прибавить. Но февральские поединки не задались - Кайсериспору и Самсунспору проиграли, на поле Сивасспора закончили ничьей. В кубке с Галатасараем в Стамбуле зато смогли не пропустить - закончили нулевой ничьей.

Трабзонспор

Клуб - один из немногих за пределами Стамбула, кто становился чемпионом Турции. И это не только славная история, в 2022-м получилось вернуть себе титул, впервые с 80-х лет прошлого века. Да и прошлый сезон был неплохим - третье место и выход в финал кубка.

Нынешний цикл откровенно не задался, причем с самого старта - летом провалились в квалификации обоих еврокубков. Но и даже когда Шенол Гюнеш вернулся в проект, чьим легендой по праву считается, не все выходит. Не зря в январе усиливали состав, в том числе настойчиво торговались с Шахтером и все же забрали оттуда и Сикана, и Зубкова. С другой стороны, получилось выдать неплохой, беспроигрышный отрезок, но Бешикташу проиграли. Впрочем, после этого получилось в зрелищном поединке, со счетом 3:2, переиграть Газиантеп. А в кубке на этой неделе с Ризеспором получилось оформить уверенную победу - соседа дома разгромили 5:2.

Ориентировочные составы

Коньяспор: Эрташ – Ситья, Демирбаг, Язгылы, Ндао – Эрдоган, Евтович, Оливейра дос Сантос, Ибрахимоглу, Прип Андреасен – Крамер

Эрташ – Ситья, Демирбаг, Язгылы, Ндао – Эрдоган, Евтович, Оливейра дос Сантос, Ибрахимоглу, Прип Андреасен – Крамер Трабзонспор: Чакыр – Эскихеллач, Савич, Батагов, Мальейру – Гюнеш, Ландстрем, Зубков, Вишча, Нвакаэме – Банза

Статистика личных встреч

Несмотря на все свои проблемы, в сентябре Трабзонспор взял третью победу кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной по силам. Но гости, кажется, наконец-то набрали форму, так что ставим на то, что они смогут выиграть, но с применением нулевой форы. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,88.