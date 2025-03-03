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Чемпионат Турции
Коньяспор
03.03.2025 15:00 - : -
Трабзонспор
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Турция
03 марта 2025, 03:17 |
16
0

Коньяспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 3 марта в 15:00 по Киеву

03 марта 2025, 03:17 |
16
0
Коньяспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

3 марта на «Конья Бююкшехир Стады» пройдет матч 26-го тура Суперлиги Турции, в котором «Коньяспор» встретится с «Трабзонспором». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Коньяспор

Команда в 2017-м году взяла свой единственный серьезный титул - выиграл кубок (и через несколько месяцев и Суперкубок) Турции. Также было несколько участий на евроарене, в том числе и в 2022-м. Но при этом в прошлом сезоне клуб заметно утратил позиции. Было взято 41 очко, всего на одно больше, чем вылетевшие Фатих Карагюмрюк и Анкарагюджю.

Сейчас удалось заметно прибавить. Но февральские поединки не задались - Кайсериспору и Самсунспору проиграли, на поле Сивасспора закончили ничьей. В кубке с Галатасараем в Стамбуле зато смогли не пропустить - закончили нулевой ничьей.

Трабзонспор

Клуб - один из немногих за пределами Стамбула, кто становился чемпионом Турции. И это не только славная история, в 2022-м получилось вернуть себе титул, впервые с 80-х лет прошлого века. Да и прошлый сезон был неплохим - третье место и выход в финал кубка.

Нынешний цикл откровенно не задался, причем с самого старта - летом провалились в квалификации обоих еврокубков. Но и даже когда Шенол Гюнеш вернулся в проект, чьим легендой по праву считается, не все выходит. Не зря в январе усиливали состав, в том числе настойчиво торговались с Шахтером и все же забрали оттуда и Сикана, и Зубкова. С другой стороны, получилось выдать неплохой, беспроигрышный отрезок, но Бешикташу проиграли. Впрочем, после этого получилось в зрелищном поединке, со счетом 3:2, переиграть Газиантеп. А в кубке на этой неделе с Ризеспором получилось оформить уверенную победу - соседа дома разгромили 5:2.

Ориентировочные составы

  • Коньяспор: Эрташ – Ситья, Демирбаг, Язгылы, Ндао – Эрдоган, Евтович, Оливейра дос Сантос, Ибрахимоглу, Прип Андреасен – Крамер
  • Трабзонспор: Чакыр – Эскихеллач, Савич, Батагов, Мальейру – Гюнеш, Ландстрем, Зубков, Вишча, Нвакаэме – Банза

Статистика личных встреч

Несмотря на все свои проблемы, в сентябре Трабзонспор взял третью победу кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной по силам. Но гости, кажется, наконец-то набрали форму, так что ставим на то, что они смогут выиграть, но с применением нулевой форы. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,88.

Прогноз Sport.ua
Коньяспор
3 марта 2025 -
15:00
Трабзонспор
Фора Трабзонспора (0) 1.88 Сделать ставку
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Коньяспор Трабзонспор Даниил Сикан Александр Зубков Арсений Батагов чемпионат Турции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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