Гол на 90+10. Два украинца сыграли за Трабзонспор в чемпионате Турции

Трабзонспор на выезде провел матч чемпионата Турции против Коньяспора, в котором драматично проиграл 0:1, пропустив единственный мяч на 90+10 минуте с пенальти.

В составе гостей украинцы Арсений Батагов и Даниил Сикан провели полный матч, а Александр Зубков из-за травмы не попал в заявку на встречу.

Трабзонспор с 32 очками остался на 9-й позиции.

В еще одном матче Эюпсор с Тарасом Степаненко в составе проиграл Газиантепу со счетом 1:3, а украинец провел на поле 60 минут.

Команда идет на 5-й позиции.

Чемпионат Турции. 24-й тур

Коньяспор – Трабзонспор 1:0

Гол: Найир, 90+10 (с пен)

Газиантеп – Эюпспор 3:1

Голы: Боатенг, 32, 78, Окекере, 90 – Бингол, 65