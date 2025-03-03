Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол на 90+10. Два украинца сыграли за Трабзонспор в чемпионате Турции
Чемпионат Турции
Газиантеп
03.03.2025 15:00 – FT 3 : 1
Эюпспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
03 марта 2025, 17:31 | Обновлено 03 марта 2025, 18:10
824
1

Гол на 90+10. Два украинца сыграли за Трабзонспор в чемпионате Турции

Батагов и Сикан были на поле, команда Стенаненко проиграла

03 марта 2025, 17:31 | Обновлено 03 марта 2025, 18:10
824
1
Гол на 90+10. Два украинца сыграли за Трабзонспор в чемпионате Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

Трабзонспор на выезде провел матч чемпионата Турции против Коньяспора, в котором драматично проиграл 0:1, пропустив единственный мяч на 90+10 минуте с пенальти.

В составе гостей украинцы Арсений Батагов и Даниил Сикан провели полный матч, а Александр Зубков из-за травмы не попал в заявку на встречу.

Трабзонспор с 32 очками остался на 9-й позиции.

В еще одном матче Эюпсор с Тарасом Степаненко в составе проиграл Газиантепу со счетом 1:3, а украинец провел на поле 60 минут.

Команда идет на 5-й позиции.

Чемпионат Турции. 24-й тур

Коньяспор – Трабзонспор 1:0
Гол: Найир, 90+10 (с пен)

Газиантеп – Эюпспор 3:1
Голы: Боатенг, 32, 78, Окекере, 90 – Бингол, 65

По теме:
Сыграет ли Степаненко? Известный состав Эюпспора на матч против Газиантепа
Сикан и Батагов выйдут с первых минут. Состав Трабзонспора на матч 26 тура
Газиантеп – Эюпспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Эюпспор Даниил Сикан Тарас Степаненко Арсений Батагов Александр Зубков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Бокс | 03 марта 2025, 05:02 6
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»

В 2023 году британец был нокаутирован Александром

Шахтер хочет подписать вингера, который забивал горнякам в Лиге чемпионов
Футбол | 03 марта 2025, 16:59 0
Шахтер хочет подписать вингера, который забивал горнякам в Лиге чемпионов
Шахтер хочет подписать вингера, который забивал горнякам в Лиге чемпионов

26-летний албанский вингер Арбнор Муйя выступает за турецкий Самсунспор

Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Футбол | 02.03.2025, 20:52
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
Футбол | 03.03.2025, 12:03
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Футбол | 03.03.2025, 08:50
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин кот
Плохо что Зубков травмировался. Видимо серьёзно. Для Трабзонспора его будет не хватать, а особенно для нашей сборной в двух мартовских играх.😥 И так состав вырисовывается не оптимальный,  а тут ещё и Александр...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
02.03.2025, 07:25 5
Футбол
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
01.03.2025, 19:15 30
Футбол
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 1
Футбол
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
03.03.2025, 02:27 4
Теннис
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
03.03.2025, 08:23 1
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
02.03.2025, 06:23 35
Футбол
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
03.03.2025, 07:50 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
01.03.2025, 17:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем