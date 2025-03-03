Гол на 90+10. Два украинца сыграли за Трабзонспор в чемпионате Турции
Батагов и Сикан были на поле, команда Стенаненко проиграла
Трабзонспор на выезде провел матч чемпионата Турции против Коньяспора, в котором драматично проиграл 0:1, пропустив единственный мяч на 90+10 минуте с пенальти.
В составе гостей украинцы Арсений Батагов и Даниил Сикан провели полный матч, а Александр Зубков из-за травмы не попал в заявку на встречу.
Трабзонспор с 32 очками остался на 9-й позиции.
В еще одном матче Эюпсор с Тарасом Степаненко в составе проиграл Газиантепу со счетом 1:3, а украинец провел на поле 60 минут.
Команда идет на 5-й позиции.
Чемпионат Турции. 24-й тур
Коньяспор – Трабзонспор 1:0
Гол: Найир, 90+10 (с пен)
Газиантеп – Эюпспор 3:1
Голы: Боатенг, 32, 78, Окекере, 90 – Бингол, 65
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