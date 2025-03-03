3 марта на «Калион» пройдет матч 26-го тура Суперлиги Турции, в котором «Газиантеп» встретится с «Эюпспором». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Газиантеп

Команда с 2019-го года стабильно выступает в высшем дивизионе страны. Пусть и без каких-то значимых успехов. С оговоркой, что после памятного землетрясения все же было принято решение сняться с турнира. Но потом им разрешили вернуться. И клуб показал, что готовы к этому. И в прошлом сезоне получилось вернуться - 44 очка и 11-е место.

Сейчас подопечные Селчука Инана идут примерно на там же уровне. И после трех поражений кряду в феврале было оформлено волевые 2:1 с Сивасспором. Но потом проиграли в зрелищных поединках, сначала 2:3 Трабзонспору в чемпионате, а потом 1:4 кубке с Фенербахче.

Еюпспор

Клуб существует намного дольше, чем его следующий соперник. Но в прошлом сезоне получилось добиться права наконец-то дебютировать в Суперлиге - первый серьезный успех культового футболиста в недавнем прошлом, Арды Турана, как тренера. Более того, еще и выиграли лидирующую позицию в Первой Лиге.

Сейчас новичок прекрасно стартовал - долгое время удавалось держаться в числе претендентов на место в зоне еврокубков. Но при этом он зимой сбавил обороты, да и оппоненты начали серьезнее относиться к этому сопернику. Сказывается и продажа в январе забивного Кутуджу в Галатасарай и опытного Шелви. Последнего меняют Степаненко, и ветеран Шахтера все больше времени на поле проводит. Но пока серия плохая: в трех крайних турах только одна победа, да и в кубке были 1:3 с Коньяспором. Там же с Истанбулом на этой неделе выдали нулевую ничью.

Ориентировочные составы

Газиантеп: Бозан – Виана, Кызылдаг, Хусич – Сореску, Добин, Ндиайе, Максим, Козловски – Окереке, Дервисоглу.

Бозан – Виана, Кызылдаг, Хусич – Сореску, Добин, Ндиайе, Максим, Козловски – Окереке, Дервисоглу. Эюпспор: Озер – Бингол, Везу, Кларо, Эркин – Степаненко – Мор, Кайан, Акбаба, Ампем – Тиам.

Статистика личных встреч

В сентябре клубы впервые сыграли официальный матч. И новичок Суперлиги выиграл 3:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Газиантеп, который будет играть дома, получит определенное преимущество. Но с учетом того, что оба клуба не блещут в плане результатов в последних поединках, лучше брать тотал меньше забитых 2,5 голов. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,90.