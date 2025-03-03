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  4. Анчелотти побеседовал с Луниным и назвал его шансы сыграть в финале Кубка
Испания
03 марта 2025, 03:47 |
99
0

Анчелотти побеседовал с Луниным и назвал его шансы сыграть в финале Кубка

Украинский вратарь готовится сыграть в ответном матче полуфинала Кубка Испании

03 марта 2025, 03:47 |
99
0
Анчелотти побеседовал с Луниным и назвал его шансы сыграть в финале Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Тренер «Реала» Карло Анчелотти определил, что украинский вратарь Андрей Лунин сыграет во втором полуфинальном матче Кубка Испании против «Реал» Сосьедад» и назвал его шансы сыграть в возможном финале турнира.

«У тебя и Куртуа шансы 50 на 50 сыграть в финале, если мы туда выйдем... ты точно сыграешь в ответном полуфинальном матче», – сказал Анчелотти Лунину.

В этом сезоне Лунин провел 9 поединков, пропустил 11 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Андрей Лунин Кубок Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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