Анчелотти побеседовал с Луниным и назвал его шансы сыграть в финале Кубка

Тренер «Реала» Карло Анчелотти определил, что украинский вратарь Андрей Лунин сыграет во втором полуфинальном матче Кубка Испании против «Реал» Сосьедад» и назвал его шансы сыграть в возможном финале турнира.

«У тебя и Куртуа шансы 50 на 50 сыграть в финале, если мы туда выйдем... ты точно сыграешь в ответном полуфинальном матче», – сказал Анчелотти Лунину.

В этом сезоне Лунин провел 9 поединков, пропустил 11 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.