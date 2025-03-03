Ханси Флик прокомментировал разгромную победу Барселоны

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал убедительную победу над «Реал Сосьедадом» в матче 26-го тура Ла Лиги.

«Ранняя красная карточка соперника изменила все, но это мы заставили их допустить такую ошибку. «Реал Сосьедад» – очень хорошая команда, но мы играли настолько хорошо, что заслужили победу.

Мы хорошо действуем как в защите, так и в нападении. Доволен отношением игроков, все голодны к победам. Сегодня мы показали качественную игру, но нужно улучшаться с каждым матчем.

Впереди еще долгий путь, и мы должны работать дальше. Мы должны бороться до конца, ведь хотим достичь максимума. Доволен тем, что вернулись на первое место в турнирной таблице.

Уже думаем о Лиге чемпионов – нужно готовиться к игре с «Бенфикой».

Также рад, что продолжает забивать Роберт Левандовский. Для нападающего всегда важно отмечаться голами», – подытожил Флик.