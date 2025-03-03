Арсен Венгер назвал двух игроков, которые могут выиграть ЗМ вместо Салаха

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал двух футболистов, которые могут выиграть Золотой мяч вместо звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Есть другие игроки, которые могут вместо Салаха выиграть Золотой мяч. Мбаппе и Винисиус Жуниор тоже претендуют на эту награду» – сказал Венгер.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре назвал лучшего футболиста в мире на данный момент. Туре считает, что Мохамед Салах из «Ливерпуля» должен выиграть Золотой мяч 2025.