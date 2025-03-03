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03 марта 2025, 02:35 |
38
0

Роналду назвал своих кумиров, которые помогли ему стать тем, кем он есть

Криштиану выделил двух легендарных бразильцев – Роналдо и Роналдиньо

03 марта 2025, 02:35 |
38
0
Роналду назвал своих кумиров, которые помогли ему стать тем, кем он есть
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду назвал своих футбольных кумиров, которые помогли ему стать тем, кем он есть.

«Роналдо и Роналдиньо оставили свое наследие, свою историю. Я могу сказать, что выиграл больше индивидуальных титулов, чем они, но оба выигрывали чемпионаты мира. Я им очень симпатизирую. Я вырос, наблюдая за их игрой. Сказать, кто лучший из них? Это не главное. Я лучше скажу, что они являются моими кумирами и оставили наследие историю в футболе», – сказал Роналду.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Криштиану Роналду Роналдо Роналдиньо
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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