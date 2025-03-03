Роналду назвал своих кумиров, которые помогли ему стать тем, кем он есть

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду назвал своих футбольных кумиров, которые помогли ему стать тем, кем он есть.

«Роналдо и Роналдиньо оставили свое наследие, свою историю. Я могу сказать, что выиграл больше индивидуальных титулов, чем они, но оба выигрывали чемпионаты мира. Я им очень симпатизирую. Я вырос, наблюдая за их игрой. Сказать, кто лучший из них? Это не главное. Я лучше скажу, что они являются моими кумирами и оставили наследие историю в футболе», – сказал Роналду.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».