Юлия Стародубцева – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда отбора к турниру WTA 1000 в Индиан-Уэллс
2 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Клэр Лю (США, WTA 275). Поединок начнется 3-м запуском на Stadium 5 после игры Соррибес-Тормо – Хибино. Ориентировочное время старта матча – 23:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница матча в финале отбора сыграет либо против Тормо, либо против Хибино.
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