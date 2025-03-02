Юлия Стародубцева – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Клэр Лю (США, WTA 275). Поединок начнется 3-м запуском на Stadium 5 после игры Соррибес-Тормо – Хибино. Ориентировочное время старта матча – 23:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча в финале отбора сыграет либо против Тормо, либо против Хибино.

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