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2 марта в квалификации Индиан Уэллс проведут Юлия Стародубцева (WTA 109) и Клер Лю (WAT 275). Начало встречи запланировано на 23:00 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Этот сезон для украинки пока складывается катастрофически, на ее счету всего одна победа в 8 матчах. В защиту Стародубцевой можно сказать только то, что она не играет на второстепенных турнирах, поэтому и играет против сильных соперниц.

Последний свой матч спортсменка сыграла в мексиканской Мериде, там она попала в основную сетку, как лаки-лузер. Воспользоваться предоставленным шансом не удалось, уступая 4:6, 1:4, украинка снялась из-за травмы колена.

Стародубцевой в феврале исполнилось 25 лет, практически расцвет сил для теннисистки, но похоже, она находится не в лучшей физической форме. Непонятно, какой серьезной была последняя травма. Поскольку Стародубцева играет в основном против соперниц из топ-100, американка не должна быть таким опасным соперником.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Клер Лю

Американской теннисистке 24 года, но на взрослом уровне она играет фактически с 16 лет, поэтому опыта ей не занимать. С 2021 по 2023 года, Лю завершала сезон в топ-100, но сейчас откатилась только в третью сотню.

Теннисистка в этом году сыграла на четырех турнирах, в трех случаях серии ITF, которые нельзя считать сильными. Успешнее всего Лю выступила в Таиланде, где смогла дойти до полуфинала, а там получила техническое поражение, так как не вышла на матч.

Единственный серьезный турнир был Aus Open, там она проиграла уже в первом матче квалификации Элле Зайдль – 5:7, 2:6. В общей сложности, на счету спортсменки 9 матчей, в которых она одержала пять побед.

Свой последний матч спортсменка провела на турнире в Австралии, где в затяжном и драматическом матче уступила Лизетт Карбера – 5:7, 7:6, 6:7.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клэр Лю

Прогноз

Теннисистки никогда между собой не играли, так что нужно будет еще привыкнуть к стилю друг друга. Украинка небольшой фаворит, что выглядит логично, так как она значительно выше в рейтинге.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Стародубцевой – 1,7, успех Лю – 2,22. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Попасть в основную сетку такого турнира важно и почетно, поэтому мотивация будет высокой, хоть американке и должно быть комфортно играть дома, рискну поставить на чистую победу украинки.