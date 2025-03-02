Юлия Стародубцева – Клэр Лю. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Поединок 1-го раунда отбора начнется 2 марта, ориентировочное время старта – 23:00
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2 марта в квалификации Индиан Уэллс проведут Юлия Стародубцева (WTA 109) и Клер Лю (WAT 275). Начало встречи запланировано на 23:00 по киевскому времени.
Юлия Стародубцева
Этот сезон для украинки пока складывается катастрофически, на ее счету всего одна победа в 8 матчах. В защиту Стародубцевой можно сказать только то, что она не играет на второстепенных турнирах, поэтому и играет против сильных соперниц.
Последний свой матч спортсменка сыграла в мексиканской Мериде, там она попала в основную сетку, как лаки-лузер. Воспользоваться предоставленным шансом не удалось, уступая 4:6, 1:4, украинка снялась из-за травмы колена.
Стародубцевой в феврале исполнилось 25 лет, практически расцвет сил для теннисистки, но похоже, она находится не в лучшей физической форме. Непонятно, какой серьезной была последняя травма. Поскольку Стародубцева играет в основном против соперниц из топ-100, американка не должна быть таким опасным соперником.
Клер Лю
Американской теннисистке 24 года, но на взрослом уровне она играет фактически с 16 лет, поэтому опыта ей не занимать. С 2021 по 2023 года, Лю завершала сезон в топ-100, но сейчас откатилась только в третью сотню.
Теннисистка в этом году сыграла на четырех турнирах, в трех случаях серии ITF, которые нельзя считать сильными. Успешнее всего Лю выступила в Таиланде, где смогла дойти до полуфинала, а там получила техническое поражение, так как не вышла на матч.
Единственный серьезный турнир был Aus Open, там она проиграла уже в первом матче квалификации Элле Зайдль – 5:7, 2:6. В общей сложности, на счету спортсменки 9 матчей, в которых она одержала пять побед.
Свой последний матч спортсменка провела на турнире в Австралии, где в затяжном и драматическом матче уступила Лизетт Карбера – 5:7, 7:6, 6:7.
Прогноз
Теннисистки никогда между собой не играли, так что нужно будет еще привыкнуть к стилю друг друга. Украинка небольшой фаворит, что выглядит логично, так как она значительно выше в рейтинге.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Стародубцевой – 1,7, успех Лю – 2,22. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
Попасть в основную сетку такого турнира важно и почетно, поэтому мотивация будет высокой, хоть американке и должно быть комфортно играть дома, рискну поставить на чистую победу украинки.
23:00
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