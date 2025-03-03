Проблем не было. Марсель уверенно разобрался с Нантом

2 февраля в рамках 24-го тура Лиги 1 «Марсель» принимал на своем поле «Нант».

Подопечные Роберто Де Дзерби с первых минут владели инициативой, но забить в первом тайме им не удалось. Второй тайм также прошел под диктовку игроков «Марселя».

Первый гол болельщики увидели лишь на 73-й минуте. Амин Гуири получил передачу от партнера и пробил почти в пустые ворота.

Через четыре минуты «Марсель» забил во второй раз. Мейсон Гринвуд нанес точный удар из-за пределов штрафной площадки.

«Лион» вырвал победу над „Брестом“. Подопечные Паулу Фонсеки пропустили на 15-й минуте с пенальти, но впоследствии усилиями Ляказетта не только сравняли счет, но и вышли вперед.

Лига 1. 24-й тур

Марсель – Нант – 2:0

Голы: Гури, 73, Гринвуд, 77

Лион – Брест – 2:1

Голы: Ляказетт, 35, 82, – Лала, 15 (пенальти)