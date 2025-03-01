Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского

28 февраля состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа. Причиной встречи было подписание соглашения о полезных ископаемых, однако этого не произошло. Между лидерами двух стран произошла словесная перепалка на пресс-конференции, после чего Зеленский покинул Белый Дом.

Бывший игрок «Динамо» и «Милана» Каха Каладзе отреагировал на эту перепалку в Белом Доме.

«Вчера Трамп в очередной раз отчетливо подчеркнул, кто хочет войны, а кто – мира. То, что мы видели вчера, здесь и так все ясно и понятно. Поэтому я не буду давать разъяснений.

Интереснее заявления, сделанные после этой полемики. Внутри страны мы увидели заявления людей без родины, что в очередной раз доказывает, кто реально хотел войны как внутри страны, так и за ее пределами. Мы открыто говорили обо всем. В частности о том, что существует глобальная партия войны, которая хочет вести войны в разных странах мира.

От этого они, разумеется, получают выгоду, финансовое благосостояние, однако разрушаются страны, города, села, погибает мирное население. Примером этому служит тяжелейшее положение в Украине. В этой стране мы получили полную катастрофу.

Соответственно, завершить все это принципиально важно. Мы открыто говорили о том, что есть конкретные силы, которые стоят за всем этим. Они проводят свои конкретные интересы в других странах, и того же они хотели в Грузии», – сказал Каладзе.

Недавно Шевченко сказал, что Кахи для него больше не существует из-за его пророссийской позиции.