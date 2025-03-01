Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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01 марта 2025, 19:15 |
3198
16

Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского

Экс-игрок «Милана» и «Динамо» поддержал Трампа 

01 марта 2025, 19:15 |
3198
16
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
Getty Images/Global Images Ukraine. Каха Каладзе

28 февраля состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа. Причиной встречи было подписание соглашения о полезных ископаемых, однако этого не произошло. Между лидерами двух стран произошла словесная перепалка на пресс-конференции, после чего Зеленский покинул Белый Дом.

Бывший игрок «Динамо» и «Милана» Каха Каладзе отреагировал на эту перепалку в Белом Доме.

«Вчера Трамп в очередной раз отчетливо подчеркнул, кто хочет войны, а кто – мира. То, что мы видели вчера, здесь и так все ясно и понятно. Поэтому я не буду давать разъяснений.

Интереснее заявления, сделанные после этой полемики. Внутри страны мы увидели заявления людей без родины, что в очередной раз доказывает, кто реально хотел войны как внутри страны, так и за ее пределами. Мы открыто говорили обо всем. В частности о том, что существует глобальная партия войны, которая хочет вести войны в разных странах мира.

От этого они, разумеется, получают выгоду, финансовое благосостояние, однако разрушаются страны, города, села, погибает мирное население. Примером этому служит тяжелейшее положение в Украине. В этой стране мы получили полную катастрофу.

Соответственно, завершить все это принципиально важно. Мы открыто говорили о том, что есть конкретные силы, которые стоят за всем этим. Они проводят свои конкретные интересы в других странах, и того же они хотели в Грузии», – сказал Каладзе.

Недавно Шевченко сказал, что Кахи для него больше не существует из-за его пророссийской позиции.

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Каха Каладзе Дональд Трамп Владимир Зеленский российско-украинская война Андрей Шевченко
Дмитрий Олейник Источник: interpressnews.ge
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Комментарии 16
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RomanMarik
каха - підор продажний
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+10
Richard Lewis
Давайте ще дайджест про те, що там тимощук, зубов і прочі іванісені бажають нам доповісти про світову політику
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+5
adidas77
парашна продажна шкура и гнида!
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+3
vbrjkf
Ну і гнида!!!
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+3
Istm
ну від цієї повії іншого і не очікувалось
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+3
Мен Петров
Недалека істота.
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+3
Wlad West
Спирт, процетировать  всех ублюдков невозможно.
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+3
DaVinci
В той час, коли Європа, американські сенатори і народ цієї країни підтримують нас і кажуть, що вчорашня вистава була ретельно спланована, наш народ готовий з гівном змішати президента.
Коли всі політики і журналісти, заявляють, що це спеціально підготовлена провокація, наші люди які "краще всіх" розбираються в дипломатії, пишуть, що президент опозорився.
Парадокс.
Я згоден, що при цій владі багато фігні зроблено, але вчорашня ситуація показала, що здавати інтереси своєї країни зараз забаганок двох старих маразматиків ніхто не буде.
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+2
Yeger
Динамівське серце.
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0
Fuz1982z
znj;t gslnhbvf. nhfvgf
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-2
Fuz1982z
давай трамп грузи зелю щей було тому придурку пару плюх дати по їбалу
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-9
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dirkakyiv
Респект Каладзе
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-12
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