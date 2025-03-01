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01 марта 2025, 23:12 |
664
1

САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»

Украинский тренер вспомнил, как возглавил главную команду страны

01 марта 2025, 23:12 |
664
1
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
УАФ. Йожеф Сабо

Известный тренер Йожеф Сабо вспомнил, как когда-то возглавил сборную Украины по футболу в 1996 году.

«На тот момент я был главным тренером Динамо. Киевским клубом тогда, как и сейчас, в конце концов, руководили братья Суркисы и вот этот вот их друг, что сейчас где-то там в россии скрывается, предатель, кум путина Виктор Медведчук, ну и Банников, вместе с ними там всякие дела крутил. Вызвали они как-то меня на разговор и говорят: «Йожеф, ты должен возглавить сборную и все, а мы всем чем надо тебе поможем, не переживай». Поэтому у меня было скорее не предложение, а прямой приказ. Об отказе и речи не могло быть. Вот так тогда дела делались», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, почему покинул пост наставника национальной команды и работу в столичном клубе.

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Йожеф Сабо Игорь Суркис Вячеслав Суркис Виктор Медведчук сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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turist86
Лише батіг? А пряник не пропонували?
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