Дженоа – Эмполи – 1:1. Без украинцев. Видео голов и обзор матча
Малиновский и Коваленко наблюдали за игрой со скамейки запасных
В воскресенье, 2 марта, состоялся матч 27-го тура Серии А между «Дженоа» и «Эмполи».
С первых минут украинцы Руслан Малиновский («Дженоа») и Виктор Коваленко («Эмполи») остались на скамейке запасных и так и не появились на поле.
Игра была равной. В первом тайме игроки «Эмполи» открыли счет, а во втором футболисты «Дженоа» сравняли.
После этого матча «Дженоа» с 31 очком расположился на 12-м месте, а «Эмполи» с 22 баллами остался на 18-й позиции.
Серия А. 27-й тур
Дженоа – Эмполи – 1:1
Голы: Васкес, 81 - Грасси, 36
Видео голов и обзор матча
События матча
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