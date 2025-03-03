Дженоа – Эмполи – 1:1. Без украинцев. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 2 марта, состоялся матч 27-го тура Серии А между «Дженоа» и «Эмполи».

С первых минут украинцы Руслан Малиновский («Дженоа») и Виктор Коваленко («Эмполи») остались на скамейке запасных и так и не появились на поле.

Игра была равной. В первом тайме игроки «Эмполи» открыли счет, а во втором футболисты «Дженоа» сравняли.

После этого матча «Дженоа» с 31 очком расположился на 12-м месте, а «Эмполи» с 22 баллами остался на 18-й позиции.

Серия А. 27-й тур

Дженоа – Эмполи – 1:1

Голы: Васкес, 81 - Грасси, 36

Видео голов и обзор матча