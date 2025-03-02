Малиновский и Коваленко остались в запасе. Дженоа и Эмполи сыграли вничью
Оба украинца смотрели матч со скамьи запасных
В воскресенье, 2 марта, проходил матч 27-го тура Серии А между «Дженоа» и «Эмполи».
Встречу принимал Луиджи Феррасис в Генуе.
Матч завершился вничью со счетом 1:1: в первом тайме свою команду вывел АЛьберто грасси, а в концовке второго тайма защитник хозяев поля Хоан Васкес сравнял счет.
Ни полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский, ни хавбэк «Эмполи» Виктор Коваленко на поле не появлялись.
После этого матча «Дженоа» с 31 очком расположился на 12-м месте, а «Эмполи» с 22 баллами остался на 18-й позиции.
Серия А. 27-й тур
Дженоа – Эмполи – 1:1
Голы: Васкес, 81 – Грасси, 36
Фото матча:
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