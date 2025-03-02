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Чемпионат Италии
Дженоа
02.03.2025 16:00 – FT 1 : 1
Эмполи
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Италия
02 марта 2025, 18:43 | Обновлено 02 марта 2025, 18:45
91
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Малиновский и Коваленко остались в запасе. Дженоа и Эмполи сыграли вничью

Оба украинца смотрели матч со скамьи запасных

02 марта 2025, 18:43 | Обновлено 02 марта 2025, 18:45
91
0
Малиновский и Коваленко остались в запасе. Дженоа и Эмполи сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженоа - Эмполи

В воскресенье, 2 марта, проходил матч 27-го тура Серии А между «Дженоа» и «Эмполи».

Встречу принимал Луиджи Феррасис в Генуе.

Матч завершился вничью со счетом 1:1: в первом тайме свою команду вывел АЛьберто грасси, а в концовке второго тайма защитник хозяев поля Хоан Васкес сравнял счет.

Ни полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский, ни хавбэк «Эмполи» Виктор Коваленко на поле не появлялись.

После этого матча «Дженоа» с 31 очком расположился на 12-м месте, а «Эмполи» с 22 баллами остался на 18-й позиции.

Серия А. 27-й тур

Дженоа – Эмполи – 1:1

Голы: Васкес, 81 – Грасси, 36

Фото матча:

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Эмполи Дженоа Руслан Малиновский Виктор Коваленко Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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