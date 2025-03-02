Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Эмполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Дженоа
02.03.2025 16:00 - : -
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 марта 2025, 05:24 |
11
0

Дженоа – Эмполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 2 марта в 16:00 по Киеву

02 марта 2025, 05:24 |
11
0
Дженоа – Эмполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

2 марта на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 27-го тура Серии А, в котором «Дженоа» встретится с «Эмполи». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Дженоа

Команда почти два года успешно играла под руководством Джилардино - фактически в Генуе и во многом случайно началась полноценная тренерская карьера экс-нападающего. С ним получилось вернуться из Серии В сразу же после падения (и слабого старта при предшественнике) и после этого занять 11-е место в высшем дивизионе.

Но с вызовами нового сезона, на фоне ряда кадровых потерь (ряд продаж во главе с Ретеги, волна травм - у Малиновского и вовсе был открытый перелом), Альберто не справился. Его сменил Виейра. Прежние результаты Патрика, во Франции и Англии, вызывали вопросы, но, как правило, в новых клубах он хорошо стартовал - так были в Италии. Он быстро вернул подопечных в середину турнирной таблицы. Но Интеру в прошлом туре проиграли.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Эмполи

Клуб достаточно долго и относительно стабильно играет. Но при этом постоянным заданием была борьба за выживание. Она складывалась успешно, но стоит помнить, что в прошлом сезоне для финиша на 17-й позиции хватило и 36 очков - менее чем по одному за тур.

Ничего не меняется и сейчас, когда тренерский пост занял Роберто д'Аверса. И не удивительно, что состав пытаются усилить, и в прошлом месяце свободным агентом подписали Коваленко - Виктор уже играл тут, в аренде. Не смутило то, что он пол года оставался без клуба. Но нужно прибавлять, ведь после неплохого старта (без поражений прошли первые шесть туров) были откровенно убогие результаты, особенно зимой. Аталанта, при своих проблемах, выиграла у этого соперника 5:0. При этом в кубке получилось продолжать борьбу - по пенальти выбили Фиорентину. И на этой неделе с Ювентусом провернули тот же фокус.

Статистика личных встреч

В конце прошлого года гости из Генуи выиграли 2:1 - до этого стороны четырежды заканчивали ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитами хозяев поля. Согласимся - они выглядят стабильнее, а гости потратили массу сил в кубке. Ставим на победу Малиновского и компании (коэффициент - 1,94).

Прогноз Sport.ua
Дженоа
2 марта 2025 -
16:00
Эмполи
Победа Дженоа 1.94 Сделать ставку
По теме:
Милан – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Впервые с 2004 Аталанта сыграла в нулевую ничью 2 матча лиги дома подряд
Дженоа Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Руслан Малиновский Виктор Коваленко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
Бокс | 01 марта 2025, 15:21 2
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа

Видео на канале Вуса Усика

Заоблачная сумма. Стал известен размер клаусулы Судакова в Шахтере
Футбол | 01 марта 2025, 21:26 8
Заоблачная сумма. Стал известен размер клаусулы Судакова в Шахтере
Заоблачная сумма. Стал известен размер клаусулы Судакова в Шахтере

Такие деньги за Георгия вряд ли кто заплатит

Атлетико – Атлетик – 1:0. Матрасники на вершине. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02.03.2025, 02:31
Атлетико – Атлетик – 1:0. Матрасники на вершине. Видео голов и обзор матча
Атлетико – Атлетик – 1:0. Матрасники на вершине. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
Футбол | 01.03.2025, 17:23
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Футбол | 01.03.2025, 09:37
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
28.02.2025, 08:00 2
Футбол
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
28.02.2025, 16:29 2
Футбол
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
28.02.2025, 14:18 19
Теннис
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
28.02.2025, 01:01
Футбол
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28.02.2025, 18:21 2
Футбол
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
01.03.2025, 00:23 10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем