2 марта на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 27-го тура Серии А, в котором «Дженоа» встретится с «Эмполи». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Дженоа

Команда почти два года успешно играла под руководством Джилардино - фактически в Генуе и во многом случайно началась полноценная тренерская карьера экс-нападающего. С ним получилось вернуться из Серии В сразу же после падения (и слабого старта при предшественнике) и после этого занять 11-е место в высшем дивизионе.

Но с вызовами нового сезона, на фоне ряда кадровых потерь (ряд продаж во главе с Ретеги, волна травм - у Малиновского и вовсе был открытый перелом), Альберто не справился. Его сменил Виейра. Прежние результаты Патрика, во Франции и Англии, вызывали вопросы, но, как правило, в новых клубах он хорошо стартовал - так были в Италии. Он быстро вернул подопечных в середину турнирной таблицы. Но Интеру в прошлом туре проиграли.

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Эмполи

Клуб достаточно долго и относительно стабильно играет. Но при этом постоянным заданием была борьба за выживание. Она складывалась успешно, но стоит помнить, что в прошлом сезоне для финиша на 17-й позиции хватило и 36 очков - менее чем по одному за тур.

Ничего не меняется и сейчас, когда тренерский пост занял Роберто д'Аверса. И не удивительно, что состав пытаются усилить, и в прошлом месяце свободным агентом подписали Коваленко - Виктор уже играл тут, в аренде. Не смутило то, что он пол года оставался без клуба. Но нужно прибавлять, ведь после неплохого старта (без поражений прошли первые шесть туров) были откровенно убогие результаты, особенно зимой. Аталанта, при своих проблемах, выиграла у этого соперника 5:0. При этом в кубке получилось продолжать борьбу - по пенальти выбили Фиорентину. И на этой неделе с Ювентусом провернули тот же фокус.

Статистика личных встреч

В конце прошлого года гости из Генуи выиграли 2:1 - до этого стороны четырежды заканчивали ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитами хозяев поля. Согласимся - они выглядят стабильнее, а гости потратили массу сил в кубке. Ставим на победу Малиновского и компании (коэффициент - 1,94).