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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 04:05 |
54
0

Эксарбитр ФИФА прокомментировал пенальти на 90+5 минуте матча в Ровно

Мирослав Ступар разложил эпизод, который решил судьбу поединка

03 марта 2025, 04:05 |
54
0
Эксарбитр ФИФА прокомментировал пенальти на 90+5 минуте матча в Ровно
УПЛ

Только после заключительного поединка 19-го тура УПЛ между «Вересом» и «Колосом» в футбольных кругах снова зашла речь о судейских делах. А все из-за решения рефери Анастасии Романюк указать на 11-метровую отметку в компенсированное время: реализовав пенальти, ривненчане вырвали победу (2:1).

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua проанализировал игровой эпизод, который закончился назначением пенальти:

«Хотя и говорят, что футбол – контактная игра, но, согласно правилам, разрешается лишь борьба плечо в плечо. В остальных моментах – это нарушение, которое наказывается. Вот и в эпизоде, который случился на пятой компенсированной минуте, рука защитника ковалевцев Влады находилась на плече ривненчанина Шевченко. И в борьбе за более выгодную позицию в штрафной площадке контакт со стороны игрока «Колоса» был, что и привело к падению Шевченко.

Рефери Анастасия Романюк не сразу отреагировала, понадобилась подсказка арбитра VAR, и только после довольно длительного просмотра видеозаписи ривненчане получили право на пробитие пенальти.

Футболисты «Колоса» сами виноваты, что проиграли. Ведь они ни в чем не уступали «Вересу», и справедливым был бы ничейный итог. Но выдержка изменила их легионеру в ситуации, где не было прямой угрозы воротам, и это стоило гостям потери драгоценного очка».

Ранее мы сообщали, что появилось видео, как главный тренер «Колоса» Александр Поздеев наехал на Игоря Харатина, который огорчил «Колос».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно пенальти Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Верес - Колос Мирослав Ступар инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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