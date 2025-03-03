Эксарбитр ФИФА прокомментировал пенальти на 90+5 минуте матча в Ровно

Только после заключительного поединка 19-го тура УПЛ между «Вересом» и «Колосом» в футбольных кругах снова зашла речь о судейских делах. А все из-за решения рефери Анастасии Романюк указать на 11-метровую отметку в компенсированное время: реализовав пенальти, ривненчане вырвали победу (2:1).

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua проанализировал игровой эпизод, который закончился назначением пенальти:

«Хотя и говорят, что футбол – контактная игра, но, согласно правилам, разрешается лишь борьба плечо в плечо. В остальных моментах – это нарушение, которое наказывается. Вот и в эпизоде, который случился на пятой компенсированной минуте, рука защитника ковалевцев Влады находилась на плече ривненчанина Шевченко. И в борьбе за более выгодную позицию в штрафной площадке контакт со стороны игрока «Колоса» был, что и привело к падению Шевченко.

Рефери Анастасия Романюк не сразу отреагировала, понадобилась подсказка арбитра VAR, и только после довольно длительного просмотра видеозаписи ривненчане получили право на пробитие пенальти.

Футболисты «Колоса» сами виноваты, что проиграли. Ведь они ни в чем не уступали «Вересу», и справедливым был бы ничейный итог. Но выдержка изменила их легионеру в ситуации, где не было прямой угрозы воротам, и это стоило гостям потери драгоценного очка».

Ранее мы сообщали, что появилось видео, как главный тренер «Колоса» Александр Поздеев наехал на Игоря Харатина, который огорчил «Колос».