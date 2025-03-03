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Англия
03 марта 2025, 02:43 | Обновлено 03 марта 2025, 02:51
23
0

«Цель Ман Юнайтед – выиграть Премьер-лигу». Аморим – о вылете из Кубка

«Черные дьяволы» проиграли в серии послематчевых пенальти

03 марта 2025, 02:43 | Обновлено 03 марта 2025, 02:51
23
0
«Цель Ман Юнайтед – выиграть Премьер-лигу». Аморим – о вылете из Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал вылет из Кубка Англии после поражения от лондонского «Фулхэма».

«Мы хорошо начали матч, контролировали игру, но не смогли поддерживать этот темп на протяжении всего поединка. Иногда пытались использовать контратаки, и это срабатывало. Мы создали много хороших моментов, но все решили пенальти. В такой ситуации могло произойти что угодно, но на этот раз удача была не на нашей стороне.

Пенальти били те, кто был уверен в себе. Линделеф также был готов, ведь хорошо выполняет удары на тренировках, поэтому выбор был очевиден.

Сейчас сосредоточимся на турнирах, в которых продолжаем выступать. У нас плотный график, поэтому нужно оценить состояние игроков и выбрать лучших для следующего матча.

Сыграет ли Гарри Магуайр в Лиге Европы – пока неизвестно. К тому же мы имеем серьезные проблемы с реализацией. Создаем много моментов, но не забиваем. Посмотрим, кто получит шанс в следующей игре.

Наша цель – выиграть Премьер-лигу. Конечно, никто не говорит об этом сезоне, но команда должна выходить на каждый матч с этой мыслью», – заявил Аморим.

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Кубок Англии по футболу Фулхэм Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Фулхэм Рубен Аморим пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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