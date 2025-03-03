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03 марта 2025, 02:40 |
113
0

ФОТО. Как звездный экс-футболист стал банкротом всего за несколько лет

История Эмила Хески...

03 марта 2025, 02:40 |
113
0
ФОТО. Как звездный экс-футболист стал банкротом всего за несколько лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмил Хески

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Эмил Хески прошёл путь от миллионера до банкрота.

По данным The Sun, в 2024 году Хески обанкротился, хотя в 2009 году его состояние оценивалось в 12 миллионов фунтов.

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Его финансовые проблемы начались после вложений в «звездную инвестиционную схему», из-за чего он задолжал налоговой более 1,5 миллиона фунтов. Высокий суд получил петицию о его банкротстве.

Схема, в которой участвовал Хески, была связана с Ingenious Media, а среди инвесторов были также Дэвид Бекхэм, Робби Уильямс, Стивен Джеррард и Джейми Каррагер.

Его банкротство было подтверждено в августе 2024 года, а позже это решение будет отменено – это произойдёт 19 августа 2025 года.

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Максим Лапченко Источник: GiveMeSport
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