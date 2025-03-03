Где Месси? Интер Майами с голом и тремя ассистами Суареса покуражился в MLS

3 марта состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Хьюстон Динамо и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Шелл Энерджи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

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Герой противостояния – уругвайский форвард цаплей Луис Суарес. Он оформил гол и хет-трик из ассистов. Дубль за Майами положил Теласко Сеговия, еще один мяч забил Таде Алленде.

Против Хьюстон Динамо сыграли еще два экс-игрока Барселоны: Жорди Альба и Серхио Бускетс. Альба отыграл весь поединок, а Бускетс отдал голевую на Суареса и покинул поле на 82-й вместе с Луисом.

Легендарный аргентинец Лионель Месси пропустил этот матч. Наставник Интер Майами Хавьер Маскерано принял решение поберечь силы Лео из-за плотного графика – 7 марта клуб Дэвида Бекхэма встретится с Кавальером в 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Интер Майами провел второй матч в новом сезоне MLS. В 1-й игре цапли сыграли вничью с Нью-Йорк Сити (2:2).

MLS 2025. 3 марта

Хьюстон Динамо – Интер Майами – 1:4

Голы: Лодейро, 85 – Сеговия, 6, 45+2, Алленде, 37, Суарес, 79

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Ванкувер – Лос-Анджелес Гэлакси – 2:1

Голы: Адекугбе, 3, Уайт, 87 – Габриэл Пек, 39