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МЛС США
Хьюстон Динамо
03.03.2025 02:00 – FT 1 : 4
Интер Майами
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Major League Soccer
03 марта 2025, 04:10 | Обновлено 03 марта 2025, 04:16
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Где Месси? Интер Майами с голом и тремя ассистами Суареса покуражился в MLS

Цапли переиграл Хьюстон Динамо 4:1, Лео пропустил встречу из-за плотного графика

03 марта 2025, 04:10 | Обновлено 03 марта 2025, 04:16
72
0
Где Месси? Интер Майами с голом и тремя ассистами Суареса покуражился в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

3 марта состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Хьюстон Динамо и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Шелл Энерджи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

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Герой противостояния – уругвайский форвард цаплей Луис Суарес. Он оформил гол и хет-трик из ассистов. Дубль за Майами положил Теласко Сеговия, еще один мяч забил Таде Алленде.

Против Хьюстон Динамо сыграли еще два экс-игрока Барселоны: Жорди Альба и Серхио Бускетс. Альба отыграл весь поединок, а Бускетс отдал голевую на Суареса и покинул поле на 82-й вместе с Луисом.

Легендарный аргентинец Лионель Месси пропустил этот матч. Наставник Интер Майами Хавьер Маскерано принял решение поберечь силы Лео из-за плотного графика – 7 марта клуб Дэвида Бекхэма встретится с Кавальером в 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Интер Майами провел второй матч в новом сезоне MLS. В 1-й игре цапли сыграли вничью с Нью-Йорк Сити (2:2).

MLS 2025. 3 марта

Хьюстон Динамо – Интер Майами – 1:4

Голы: Лодейро, 85 – Сеговия, 6, 45+2, Алленде, 37, Суарес, 79

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Ванкувер – Лос-Анджелес Гэлакси – 2:1

Голы: Адекугбе, 3, Уайт, 87 – Габриэл Пек, 39

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Лодейро (Хьюстон Динамо).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
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Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Лионель Месси Интер Майами Серхио Бускетс Жорди Альба Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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