03.03.2025 02:00 – FT 1 : 4
Major League Soccer03 марта 2025, 15:59 | Обновлено 03 марта 2025, 16:02
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Динамо Хьюстон – Интер Майами – 1:4. Перфоманс Суареса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча MLS 2025
03 марта 2025, 15:59 | Обновлено 03 марта 2025, 16:02
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3 марта состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Хьюстон Динамо и Интер Майами.
Поединок прошел на стадионе Шелл Энерджи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Луис Суарес в этой встрече оформил гол и хет-трик из ассистов.
MLS 2025. 3 марта
Хьюстон Динамо – Интер Майами – 1:4
Голы: Лодейро, 85 – Сеговия, 6, 45+2, Алленде, 37, Суарес, 79
Видеообзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Лодейро (Хьюстон Динамо).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
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