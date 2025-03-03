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МЛС США
Хьюстон Динамо
03.03.2025 02:00 – FT 1 : 4
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
03 марта 2025, 15:59 | Обновлено 03 марта 2025, 16:02
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Динамо Хьюстон – Интер Майами – 1:4. Перфоманс Суареса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча MLS 2025

03 марта 2025, 15:59 | Обновлено 03 марта 2025, 16:02
260
0
Динамо Хьюстон – Интер Майами – 1:4. Перфоманс Суареса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

3 марта состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Хьюстон Динамо и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Шелл Энерджи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луис Суарес в этой встрече оформил гол и хет-трик из ассистов.

MLS 2025. 3 марта

Хьюстон Динамо – Интер Майами – 1:4

Голы: Лодейро, 85 – Сеговия, 6, 45+2, Алленде, 37, Суарес, 79

Видеообзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Лодейро (Хьюстон Динамо).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
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Major League Soccer (MLS) Хьюстон Динамо Интер Майами видео голов и обзор Луис Суарес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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