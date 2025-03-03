3 марта состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Хьюстон Динамо и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Шелл Энерджи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

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Луис Суарес в этой встрече оформил гол и хет-трик из ассистов.

MLS 2025. 3 марта

Хьюстон Динамо – Интер Майами – 1:4

Голы: Лодейро, 85 – Сеговия, 6, 45+2, Алленде, 37, Суарес, 79

Видеообзор матча