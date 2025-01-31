ВИДЕО. Украинский футболист сделал сюрприз для своей дочки. Милота

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков приехал домой после сборов и проигранного матча против «Боруссии».

Футболист долгое время не виделся с женой и дочерью Миланой, а потому девочка была очень рада видеть своего отца.

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Георгий перерепостил видео своей жены о встрече, полной эмоций, и поделился с аудиторией.

Напомним, что Георгий и Елизавета Судаковы стали родителями 16 апреля 2022 года.