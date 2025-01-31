Другие новости31 января 2025, 23:48 |
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ВИДЕО. Украинский футболист сделал сюрприз для своей дочки. Милота
Георгий Судаков очень любит свою дочь
31 января 2025, 23:48 |
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Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков приехал домой после сборов и проигранного матча против «Боруссии».
Футболист долгое время не виделся с женой и дочерью Миланой, а потому девочка была очень рада видеть своего отца.
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Георгий перерепостил видео своей жены о встрече, полной эмоций, и поделился с аудиторией.
Напомним, что Георгий и Елизавета Судаковы стали родителями 16 апреля 2022 года.
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