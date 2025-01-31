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  4. «Без опыта». Фанаты – о переходе Тараса Степаненко в Эюпспор из Шахтера
Турция
31 января 2025, 23:25 |
857
0

«Без опыта». Фанаты – о переходе Тараса Степаненко в Эюпспор из Шахтера

Тарас Степаненко подписал контракт с Эюпспор на 1,5 года

31 января 2025, 23:25 |
857
0
«Без опыта». Фанаты – о переходе Тараса Степаненко в Эюпспор из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

31 января турецкий клуб «Эюпспор» официально объявил о переходе 35-летнего полузащитника сборной Украины Тараса Степаненко из донецкого «Шахтера». Он подписал контракт с клубом на 1,5 года.

Степаненко покинул «Шахтер» после матча с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов сезона 2024/25, став последним поединком для него в составе «горняков». За 15 лет в донецком клубе Тарас сыграл 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев. Сейчас «Эюпспор» занимает четвертое место в турецкой Суперлиге, набрав 36 очков после 20 сыгранных матчей. Пока неизвестно, под каким номером Тарас будет выступать за клуб.

Переход Степаненко вызвал у фанатов интерес, многие считали, что он завершит карьеру и останется в структуре клуба, например. Но он перешел в команду, которая только вышла в высший дивизион, но уверенно держится в верхней половине таблицы.

Erdinccoach: «Почему вы подписали 35-летнего игрока без опыта за границей?»

Canonay: «Он был частью легендарного состава «Шахтера». Он отдал 15 лет «Шахтеру», и если он не завершил карьеру в клубе, значит, он все еще хочет играть в футбол. После ухода такого важного игрока, как Шелви, команде нужен опытный игрок. Это отличный трансфер. Поздравляю тренера Арду Турана!».

Artem N: «Честно, даже ходил смотреть, в вышке ли они. А они на 4-м месте, выше «Бешикташа».

Andrey: «А мог когда-то в «Кристал Пэлас» играть, эхх».

Фанат: «Команда без особых звезд и идут четвертыми».

Torschlusspanik: «Ну касаемо команды не знаю, не видел. Но тренер же реально замечательный, а турецкие болельщики по умолчанию топ».

Uğur Çetin: «Надеюсь он поможет «Эюпспор».

Ege: «Этой команде нужен результативный фланговый игрок, с теми, кто есть, сезон не спасешь».

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трансферы Тарас Степаненко Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу трансферы УПЛ Эюпспор реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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