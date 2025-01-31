Таблица коэффициентов. Украина провела наихудший сезон за последние 28 лет
Шахтер и Динамо попрощались с еврокубками и остались без евровесны
30 января состоялись матчи последнего, 8-го тура Лиги Европы 2024/25.
Произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.
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Донецкий Шахтер провел прощальный поединок сезона Лиги чемпионов, уступив дортмундской Боруссии (1:3).
Последний матч в Лиге Европы провело киевское Динамо, выиграв в Гамбурге у РФШ Рига (1:0).
В рейтинге 2025 Украина занимает 23-ю позицию (24.400 балла), за неделю добавлено +0.400 балла.
Еврокубковый сезон 2024/25 завершился для Украины с одним из самых низких результатов за сезон – 3.600 балла.
5 клубов заработали 18 очков, из которых 6 – бонусные (18 очков делится на 5 клубов = 3.600).
Результаты украинских клубов в евросезоне 2024/25
- Шахтер – 11 очков (6 бонусов), 2.200 балла
- Динамо – 7 очков, 1.400 балла
- Полесье, Кривбасс, Днепр-1 – 0 очков.
Это 4-й самый низкий показатель (3.600) за всю историю независимой Украины в еврокубках. В последний результат был ниже в сезоне 1996/97. То есть сейчас Украина набрала за сезон наименьше очков за последние 28 лет.
Даже дисквалифицированная из еврокубков страна-агрессор рф автоматически получает больше (4.333).
Наихудшие результаты Украины за сезон в еврокубках
- 2024/25 – 3.600
- 1995/96 – 3.333
- 1994/95 – 2.500
- 1996/97 – 1.500
Сезоны 2025/26 и 2026/27 Украина проведет в еврокубках с четырьмя командами, и набранные очки будут делиться на 4.
Чемпион Украины 2025/26 будет стартовать с 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27. Чтобы попасть в основной этап ЛЧ, украинской команде нужно будет пройти аж четырех соперников. Можно надеяться на перераспределение квот и автоматический пропуск в Q2 ЛЧ, но такой вариант не является обязательным.
Победитель Кубка Украины (или второе место УПЛ) начнет выступления с 1-го раунда отбора Лиги Европы. Команды, которые займут 2-е и 3-е места УПЛ (или 3-е и 4-е), будут стартовать со 2-го раунда квалификации Лиги конференций.
Таблица коэффициентов УЕФА 2025
(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)
Клубный рейтинг УЕФА 2025
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Плачет дед, плачет баба...
Но реально сезон худший из возможных, и следующий будет не лучше....
Италия заработала в 1995 году за весь сезон 13 баллов, а ближайший преследователь Германия 10, а в сумме они за 5 лет - 63 и 40.
Сейчас Англия за полсезона набрала уже 21 очко, больше чем за весь прошлый, в котором по старому формату было 17. А в сумме за 5 лет это почти 107.
В этом году даже по сравнению с прошлым больше матчей, участников, очков из-за нового формата.
Так что это может быть худший за все время, а не за 28 лет.
>Динамо - 7 очков
Хм, а ведь Сержик с Яготина писал, что динама в текущем сезоне больше всех очков набрала.