Таблица коэффициентов. Украина провела наихудший сезон за последние 28 лет

30 января состоялись матчи последнего, 8-го тура Лиги Европы 2024/25.

Произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Донецкий Шахтер провел прощальный поединок сезона Лиги чемпионов, уступив дортмундской Боруссии (1:3).

Последний матч в Лиге Европы провело киевское Динамо, выиграв в Гамбурге у РФШ Рига (1:0).

В рейтинге 2025 Украина занимает 23-ю позицию (24.400 балла), за неделю добавлено +0.400 балла.

Еврокубковый сезон 2024/25 завершился для Украины с одним из самых низких результатов за сезон – 3.600 балла.

5 клубов заработали 18 очков, из которых 6 – бонусные (18 очков делится на 5 клубов = 3.600).

Результаты украинских клубов в евросезоне 2024/25

Шахтер – 11 очков (6 бонусов), 2.200 балла

Динамо – 7 очков, 1.400 балла

Полесье, Кривбасс, Днепр-1 – 0 очков.

Это 4-й самый низкий показатель (3.600) за всю историю независимой Украины в еврокубках. В последний результат был ниже в сезоне 1996/97. То есть сейчас Украина набрала за сезон наименьше очков за последние 28 лет.

Даже дисквалифицированная из еврокубков страна-агрессор рф автоматически получает больше (4.333).

Наихудшие результаты Украины за сезон в еврокубках

2024/25 – 3.600

1995/96 – 3.333

1994/95 – 2.500

1996/97 – 1.500

Сезоны 2025/26 и 2026/27 Украина проведет в еврокубках с четырьмя командами, и набранные очки будут делиться на 4.

Чемпион Украины 2025/26 будет стартовать с 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27. Чтобы попасть в основной этап ЛЧ, украинской команде нужно будет пройти аж четырех соперников. Можно надеяться на перераспределение квот и автоматический пропуск в Q2 ЛЧ, но такой вариант не является обязательным.

Победитель Кубка Украины (или второе место УПЛ) начнет выступления с 1-го раунда отбора Лиги Европы. Команды, которые займут 2-е и 3-е места УПЛ (или 3-е и 4-е), будут стартовать со 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный рейтинг УЕФА 2025