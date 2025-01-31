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Лига чемпионов
31 января 2025, 23:23 | Обновлено 31 января 2025, 23:47
571
7

Таблица коэффициентов. Украина провела наихудший сезон за последние 28 лет

Шахтер и Динамо попрощались с еврокубками и остались без евровесны

31 января 2025, 23:23 | Обновлено 31 января 2025, 23:47
571
7
Таблица коэффициентов. Украина провела наихудший сезон за последние 28 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января состоялись матчи последнего, 8-го тура Лиги Европы 2024/25.

Произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер провел прощальный поединок сезона Лиги чемпионов, уступив дортмундской Боруссии (1:3).

Последний матч в Лиге Европы провело киевское Динамо, выиграв в Гамбурге у РФШ Рига (1:0).

В рейтинге 2025 Украина занимает 23-ю позицию (24.400 балла), за неделю добавлено +0.400 балла.

Еврокубковый сезон 2024/25 завершился для Украины с одним из самых низких результатов за сезон – 3.600 балла.

5 клубов заработали 18 очков, из которых 6 – бонусные (18 очков делится на 5 клубов = 3.600).

Результаты украинских клубов в евросезоне 2024/25

  • Шахтер – 11 очков (6 бонусов), 2.200 балла
  • Динамо – 7 очков, 1.400 балла
  • Полесье, Кривбасс, Днепр-1 – 0 очков.

Это 4-й самый низкий показатель (3.600) за всю историю независимой Украины в еврокубках. В последний результат был ниже в сезоне 1996/97. То есть сейчас Украина набрала за сезон наименьше очков за последние 28 лет.

Даже дисквалифицированная из еврокубков страна-агрессор рф автоматически получает больше (4.333).

Наихудшие результаты Украины за сезон в еврокубках

  • 2024/25 – 3.600
  • 1995/96 – 3.333
  • 1994/95 – 2.500
  • 1996/97 – 1.500

Сезоны 2025/26 и 2026/27 Украина проведет в еврокубках с четырьмя командами, и набранные очки будут делиться на 4.

Чемпион Украины 2025/26 будет стартовать с 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27. Чтобы попасть в основной этап ЛЧ, украинской команде нужно будет пройти аж четырех соперников. Можно надеяться на перераспределение квот и автоматический пропуск в Q2 ЛЧ, но такой вариант не является обязательным.

Победитель Кубка Украины (или второе место УПЛ) начнет выступления с 1-го раунда отбора Лиги Европы. Команды, которые займут 2-е и 3-е места УПЛ (или 3-е и 4-е), будут стартовать со 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный рейтинг УЕФА 2025

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Динамо Киев таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Динамо - РФШ Боруссия Д - Шахтер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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avk2307
Иванов прогнозировал же 7 баллов для Динамо. Вот они и случились.
А у лучшего Шахтера за все годы пять  без бонусов.
Дырочка  пропал и отамана гундяя пост динамовцы разбили.
Плачет дед, плачет баба...
Но реально сезон худший из возможных, и следующий будет не лучше....
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+1
Strontium
В следующем сезоне он станет не самым худшим.
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0
Harun Bakircioğlu
В 90-х было меньше участников, меньше матчей, давали меньше очков. 
Италия заработала в 1995 году за весь сезон 13 баллов, а ближайший преследователь Германия 10, а в сумме они за 5 лет - 63 и 40.
Сейчас Англия за полсезона набрала уже 21 очко, больше чем за весь прошлый, в котором по старому формату было 17. А в сумме за 5 лет это почти 107.
В этом году даже по сравнению с прошлым больше матчей, участников, очков из-за нового формата.
Так что это может быть худший за все время, а не за 28 лет.
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0
Frank Piter
>Шахтер - 11 очков
>Динамо - 7 очков
Хм, а ведь Сержик с Яготина писал, что динама в текущем сезоне больше всех очков набрала. 
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-1
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