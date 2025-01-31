«Было спокойнее, когда Бущан играл». Экс-игрок Динамо – о трансфере вратаря

Бывший футболист киевского «Динамо» Тарас Михалик в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал трансфер голкипера Георгия Бущана, а также поделился мнением о втором вратаре клуба:

– Переход вратаря Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб», это серьезная потеря для «Динамо»?

– Трудно дать исчерпывающий ответ. Лично мне, как болельщику, было спокойнее, когда ворота защищал Бущан. Опыт есть опыт. С другой стороны, у его дублера – Руслана Нещерета, наконец, появилась прекрасная возможность проявить себя и надолго стать основным кипером «Динамо», – рассказал Михалик.

Георгий Бущан перебрался в «Аль-Шабаб» за три миллиона евро. Украинский вратарь дебютировал в составе новой команды с поражения от «Аль-Иттихад».