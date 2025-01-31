«Было спокойнее, когда Бущан играл». Экс-игрок Динамо – о трансфере вратаря
Тарас Михалик оценил перспективы Руслана Нещерета
Бывший футболист киевского «Динамо» Тарас Михалик в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал трансфер голкипера Георгия Бущана, а также поделился мнением о втором вратаре клуба:
– Переход вратаря Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб», это серьезная потеря для «Динамо»?
– Трудно дать исчерпывающий ответ. Лично мне, как болельщику, было спокойнее, когда ворота защищал Бущан. Опыт есть опыт. С другой стороны, у его дублера – Руслана Нещерета, наконец, появилась прекрасная возможность проявить себя и надолго стать основным кипером «Динамо», – рассказал Михалик.
Георгий Бущан перебрался в «Аль-Шабаб» за три миллиона евро. Украинский вратарь дебютировал в составе новой команды с поражения от «Аль-Иттихад».
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