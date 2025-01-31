Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тарас МИХАЛИК: «Я звонил по телефону Бущану...»
Лига Европы
31 января 2025, 21:53 |
994
0

Тарас МИХАЛИК: «Я звонил по телефону Бущану...»

В Лиге Европы, по мнению ветерана киевлян, слабо сыграли центральные защитники

31 января 2025, 21:53 |
994
0
Тарас МИХАЛИК: «Я звонил по телефону Бущану...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от выступления подопечных Александра Шовковского в групповом раунде Лиги Европы по футболу, оценил шансы киевлян в борьбе за «золото» чемпионата УПЛ:

– Я разделяю мнение руководства ФК «Динамо», главного тренера Александра Шовковского, назвавших выступление киевлян во втором по силе европейском турнире – провалом. Самое неприятное, что в течение турнира я не мог найти аргументов, препятствующих киевлянам набирать очки. Тем не менее, «Динамо» – команда с именем и обязана была выступить лучше. Согласитесь, бороться за то, чтобы избежать последнего места – не для киевлян. Однако имеем то, что имеем. Пожалуй, таков у нас уровень футбола.

– На ваш взгляд, какое звено динамовцев не отвечало требованиям Лиги Европы?

– Слабо сыграли наши центральные защитники, хотя мне импонируют действия юного тезки – Михавка. Убежден, что его КПД был бы значительно выше, если бы рядом играл опытный стоппер. Именно проходной двор у своих ворот заставлял динамовцев играть с оглядкой на тыл.

– Но не исключено, что самый старший из стопперов – 25-летний Денис Попов покинет команду. Что тогда?

– С этим вопросом лучше обратиться к клубному руководству. По-видимому, у него есть выход в случае ухода. Иначе трудно будет избежать беды.

– Тогда, скажите, переход вратаря Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб», это серьезная потеря для «Динамо»?

– Трудно дать исчерпывающий ответ. Лично мне, как болельщику, было спокойнее, когда ворота защищал Бущан. Опыт есть опыт. С другой стороны, у его дублера – Руслана Нещерета, наконец, появилась прекрасная возможность проявить себя и надолго стать основным кипером «Динамо».

Кстати, я очень рад своему другу Бущану. Он верой и правдой служил киевлянам много лет и дождался шанса попробовать свои силы за границей. Я звонил по телефону Георгию, он всем доволен, в «Аль-Шабабе» на него рассчитывают, как на игрока стартового состава. Остается пожелать ему удачи в интереснейшем чемпионате Саудовской Аравии.

– Чем можно объяснить, что даже гранды украинского футбола в разгар сезона не боятся продавать своих ключевых игроков?

– Конечно, нужно быть внутри команд, чтобы иметь исчерпывающую информацию. Не исключено, что при нынешнем военном положении владельцам даже лучших украинских клубов все труднее сводить концы с концами и они вынуждены продавать своих лидеров, хотя это может негативно повлиять на выступление грандов в весенней половине чемпионата УПЛ.

– Тогда чего вы ждете от динамовцев на финише сезона?

– Если киевляне не будут иметь кадровых потерь, то своего уже не упустят. Хотя будет тяжело, потому что несколько позиций у них проблемные и требуют усиления.

Ранее стало известно, сколько «Динамо» заработало за провальную Лигу Европы.

По теме:
Бражко и Ванат в футболке Шахтера? Реакция игроков киевского клуба
Источник: Кривбасс готов распрощаться с центральным полузащитником
Кто стал лучшим? Известна оценка Бущана в матче, где он пропустил трижды
Лига Европы Динамо Киев Тарас Михалик Тарас Михавко Денис Попов Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб трансферы трансферы УПЛ инсайд Александр Шовковский
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Футбол | 31 января 2025, 17:34 13
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию

По информации Transfermarkt, переход произошел на правах свободного агента

В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
Футбол | 30 января 2025, 23:52 10
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт

Римский коллектив все же вышел в плей-офф Лиги Европы

Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Футбол | 31.01.2025, 16:20
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Джон Дуран стал игроком Аль-Насра
Футбол | 31.01.2025, 20:59
ОФИЦИАЛЬНО. Джон Дуран стал игроком Аль-Насра
ОФИЦИАЛЬНО. Джон Дуран стал игроком Аль-Насра
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Футбол | 31.01.2025, 06:23
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 315
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
31.01.2025, 08:53
Бокс
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 17
Футбол
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
30.01.2025, 11:52
Бокс
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 7
Футбол
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
31.01.2025, 13:25 50
Футбол
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
29.01.2025, 17:07 25
Футбол
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
29.01.2025, 16:48 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем