Тарас МИХАЛИК: «Я звонил по телефону Бущану...»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от выступления подопечных Александра Шовковского в групповом раунде Лиги Европы по футболу, оценил шансы киевлян в борьбе за «золото» чемпионата УПЛ:

– Я разделяю мнение руководства ФК «Динамо», главного тренера Александра Шовковского, назвавших выступление киевлян во втором по силе европейском турнире – провалом. Самое неприятное, что в течение турнира я не мог найти аргументов, препятствующих киевлянам набирать очки. Тем не менее, «Динамо» – команда с именем и обязана была выступить лучше. Согласитесь, бороться за то, чтобы избежать последнего места – не для киевлян. Однако имеем то, что имеем. Пожалуй, таков у нас уровень футбола.

– На ваш взгляд, какое звено динамовцев не отвечало требованиям Лиги Европы?

– Слабо сыграли наши центральные защитники, хотя мне импонируют действия юного тезки – Михавка. Убежден, что его КПД был бы значительно выше, если бы рядом играл опытный стоппер. Именно проходной двор у своих ворот заставлял динамовцев играть с оглядкой на тыл.

– Но не исключено, что самый старший из стопперов – 25-летний Денис Попов покинет команду. Что тогда?

– С этим вопросом лучше обратиться к клубному руководству. По-видимому, у него есть выход в случае ухода. Иначе трудно будет избежать беды.

– Тогда, скажите, переход вратаря Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб», это серьезная потеря для «Динамо»?

– Трудно дать исчерпывающий ответ. Лично мне, как болельщику, было спокойнее, когда ворота защищал Бущан. Опыт есть опыт. С другой стороны, у его дублера – Руслана Нещерета, наконец, появилась прекрасная возможность проявить себя и надолго стать основным кипером «Динамо».

Кстати, я очень рад своему другу Бущану. Он верой и правдой служил киевлянам много лет и дождался шанса попробовать свои силы за границей. Я звонил по телефону Георгию, он всем доволен, в «Аль-Шабабе» на него рассчитывают, как на игрока стартового состава. Остается пожелать ему удачи в интереснейшем чемпионате Саудовской Аравии.

– Чем можно объяснить, что даже гранды украинского футбола в разгар сезона не боятся продавать своих ключевых игроков?

– Конечно, нужно быть внутри команд, чтобы иметь исчерпывающую информацию. Не исключено, что при нынешнем военном положении владельцам даже лучших украинских клубов все труднее сводить концы с концами и они вынуждены продавать своих лидеров, хотя это может негативно повлиять на выступление грандов в весенней половине чемпионата УПЛ.

– Тогда чего вы ждете от динамовцев на финише сезона?

– Если киевляне не будут иметь кадровых потерь, то своего уже не упустят. Хотя будет тяжело, потому что несколько позиций у них проблемные и требуют усиления.

Ранее стало известно, сколько «Динамо» заработало за провальную Лигу Европы.