«Слабо». Экс-игрок Динамо назвал главную проблему клуба в Лиге Европы
Тарас Михалик оценил игру в защите и действия Тараса Михавко
Бывший игрок киевского «Динамо» Тарас Михалик в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал главную проблему клуба, а также оценил игру защитника Тараса Михавка:
– На ваш взгляд, какое звено динамовцев не отвечало требованиям Лиги Европы?
– Слабо сыграли наши центральные защитники, хотя мне импонируют действия юного тезки – Михавка. Убежден, что его КПД был бы значительно выше, если бы рядом играл опытный стоппер. Именно проходной двор у своих ворот заставлял динамовцев играть с оглядкой на тыл, – поделился мнением Михалик.
Киевское «Динамо» благодаря победе в последнем туре над латвийской РФШ (3:0) сумело подняться с последнего места в турнирной таблице. Подопечные Александра Шовковского набрали четыре балла и разместились на 34-й позиции.
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