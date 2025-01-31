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  4. «Слабо». Экс-игрок Динамо назвал главную проблему клуба в Лиге Европы
Лига Европы
31 января 2025, 22:41 |
532
0

«Слабо». Экс-игрок Динамо назвал главную проблему клуба в Лиге Европы

Тарас Михалик оценил игру в защите и действия Тараса Михавко

31 января 2025, 22:41 |
532
0
«Слабо». Экс-игрок Динамо назвал главную проблему клуба в Лиге Европы
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Бывший игрок киевского «Динамо» Тарас Михалик в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал главную проблему клуба, а также оценил игру защитника Тараса Михавка:

– На ваш взгляд, какое звено динамовцев не отвечало требованиям Лиги Европы?

– Слабо сыграли наши центральные защитники, хотя мне импонируют действия юного тезки – Михавка. Убежден, что его КПД был бы значительно выше, если бы рядом играл опытный стоппер. Именно проходной двор у своих ворот заставлял динамовцев играть с оглядкой на тыл, – поделился мнением Михалик.

Киевское «Динамо» благодаря победе в последнем туре над латвийской РФШ (3:0) сумело подняться с последнего места в турнирной таблице. Подопечные Александра Шовковского набрали четыре балла и разместились на 34-й позиции.

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Лига Европы Динамо - РФШ Динамо Киев РФШ Рига Тарас Михалик Тарас Михавко Александр Шовковский инсайд
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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