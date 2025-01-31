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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Неймар вернулся в клуб, где начинал профессиональную карьеру
Бразилия
31 января 2025, 18:47 |
414
1

ОФИЦИАЛЬНО. Неймар вернулся в клуб, где начинал профессиональную карьеру

Футболист присоединился к бразильскому «Сантосу»

31 января 2025, 18:47 |
414
1
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар вернулся в клуб, где начинал профессиональную карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский «Сантос» объявил о подписании Неймара – футболист вернулся в клуб, где начинал свою профессиональную карьеру.

Футболист присоединился к клубу на правах свободного агента. С 2023 года Неймар выступал в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль», однако почти не появлялся на футбольном поле из-за постоянных повреждений.

Накануне стало известно, что игрок договорился с саудовским клубом о расторжении контракта. За последние полтора сезона бразилец провел всего семь матчей за клуб – забил один гол и отдал две результативные передачи.

Неймар выступал за «Сантос» в начале своей профессиональной карьеры – с 2009 по 2013 год, после чего был продан испанской «Барселоне» за 88 млн евро.

«Сантос» занял первое место во втором бразильском дивизионе и следующий сезон проведет в Серии A.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» нашел игрока, который заменит Неймара.

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Микола Титюк Источник: ФК Сантос
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Serhii P.
цікаво, що цей днарь захотів по зарплаті в "Сантосі"?
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