Предложат сумасшедший контракт. Аль-Хиляль хочет подписать лидера Барселоны

Саудовский «Аль-Хиляль» хочет подписать звездного вингера «Барселоны» Рафинью, сообщает El Nacional.

По информации источника, вингер каталонцев рассматривается как звездная замена Неймару, который недавно покинул саудовский клуб. Сообщается, что гранд из Саудовской Аравии предложит Рафинье невероятный контракт, который сделает бразильца самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Саудиты попытаются подписать игрока летом 2025 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего вингера в 80 миллионов евро. Контракт игрока с «каталонцами» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Рафинья провел за «Барселону» во всех турнирах 31 матч, в которых забил 23 гола и отдал 11 голевых передач.