ОФИЦИАЛЬНО. Неймар и Аль-Хиляль разорвали контракт. Звезда едет на родину
Пресс-служба саудовского клуба сообщила о расторжении соглашение с бразильским игроком
32-летний бразильский форвард Неймар официально покинул саудовской клуб Аль-Хиляль. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Аль-Хиляль и Неймар договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Спасибо и удачи, Неймар 💙», – идется в заявлении клуба.
Как сообщал ранее известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Неймар станет игроком бразильского Сантоса, где начинал свою карьеру.
Соглашение Неймара с Аль-Хилялем было рассчитано до лета 2025 года. Бразилец стал игроком саудовского гранда летом 2023 года, покинув французский ПСЖ.
За все время в футболке Аль-Хиляля Неймар провел всего 7 матчей (493 минуты), забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 27, 2025
Thank you and good luck,Neymar 💙 pic.twitter.com/9edCVWBGop
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