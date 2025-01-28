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Саудовская Аравия
28 января 2025, 01:10 | Обновлено 28 января 2025, 01:16
351
0

ОФИЦИАЛЬНО. Неймар и Аль-Хиляль разорвали контракт. Звезда едет на родину

Пресс-служба саудовского клуба сообщила о расторжении соглашение с бразильским игроком

28 января 2025, 01:10 | Обновлено 28 января 2025, 01:16
351
0
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар и Аль-Хиляль разорвали контракт. Звезда едет на родину
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

32-летний бразильский форвард Неймар официально покинул саудовской клуб Аль-Хиляль. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Аль-Хиляль и Неймар договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Спасибо и удачи, Неймар 💙», – идется в заявлении клуба.

Как сообщал ранее известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Неймар станет игроком бразильского Сантоса, где начинал свою карьеру.

Соглашение Неймара с Аль-Хилялем было рассчитано до лета 2025 года. Бразилец стал игроком саудовского гранда летом 2023 года, покинув французский ПСЖ.

За все время в футболке Аль-Хиляля Неймар провел всего 7 матчей (493 минуты), забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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