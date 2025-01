ОФИЦИАЛЬНО. Неймар и Аль-Хиляль разорвали контракт. Звезда едет на родину

32-летний бразильский форвард Неймар официально покинул саудовской клуб Аль-Хиляль. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Аль-Хиляль и Неймар договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Спасибо и удачи, Неймар 💙», – идется в заявлении клуба.

Как сообщал ранее известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Неймар станет игроком бразильского Сантоса, где начинал свою карьеру.

Соглашение Неймара с Аль-Хилялем было рассчитано до лета 2025 года. Бразилец стал игроком саудовского гранда летом 2023 года, покинув французский ПСЖ.

За все время в футболке Аль-Хиляля Неймар провел всего 7 матчей (493 минуты), забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.



Thank you and good luck,Neymar 💙 pic.twitter.com/9edCVWBGop