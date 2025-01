Подпишут на неделе. Неймар согласился перейти в Сантос

32-летний бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар скоро станет игроком бразильского «Сантоса».

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Известно, что бразилец дал согласие на переход, и клубам осталось закрыть юридические вопросы. Источник не сообщает, на каких условиях Неймар перейдет в «Сантос».

Ранее клубы рассматривали возможность аренды игрока, но впоследствии «Аль-Хиляль» рассматривал возможность досрочного расторжения контракта.

Неймар – воспитанник «Сантоса». Начинал играть за клуб с 2003 года, прошел все молодежные команды, а за основную дебютировал в 2009 году в игре против «Оэсте». Уже через неделю форвард забил за «Сантос» свой первый гол.

