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  4. Подпишут на неделе. Неймар согласился перейти в Сантос
Бразилия
27 января 2025, 02:12 |
59
0

Подпишут на неделе. Неймар согласился перейти в Сантос

Остались юридические вопросы между клубами

27 января 2025, 02:12 |
59
0
Подпишут на неделе. Неймар согласился перейти в Сантос
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар скоро станет игроком бразильского «Сантоса».

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Известно, что бразилец дал согласие на переход, и клубам осталось закрыть юридические вопросы. Источник не сообщает, на каких условиях Неймар перейдет в «Сантос».

Ранее клубы рассматривали возможность аренды игрока, но впоследствии «Аль-Хиляль» рассматривал возможность досрочного расторжения контракта.

Неймар – воспитанник «Сантоса». Начинал играть за клуб с 2003 года, прошел все молодежные команды, а за основную дебютировал в 2009 году в игре против «Оэсте». Уже через неделю форвард забил за «Сантос» свой первый гол.

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Аль-Хиляль Сантос Неймар трансферы аренда игрока свободный агент
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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