На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше

Ну, не каждому нашему футболисту в последнее время может так подфартить с трансфером, как Михаилу Мудрику. Тот случай с бывшим «горняком» – исключение из правила. А правило – вот оно. Виктор Цыганков и Артем Довбик – в «Жирону», Илья Забарный – в «Борнмут», Сергей Кривцов – в «Майями», Даниил Сикан – в «Трабзонспор». Лишь бы не здесь, не у нас.

О менее звонких переходах и говорить нечего. Лишь бы… Артем Беседин, недавно еще главный форвард «Динамо» и кандидат в главную команду страны, и вовсе оказался во второй по силе лиге Чехии.

И аргументируя свой выбор, выпавший на безродный «Лишень», помимо всего прочего, форвард назвал и такую причину: «Когда началась война, я был в Украине и пережил часть этого страшного времени. У меня маленькие дети, и я не хочу снова подвергать свою семью этому, поэтому я предпочел искать предложения из-за границы».

Почти все, кто могут себе позволить «искать предложения из-за границы», это делают. И нам ли, с той или иной причины не могущим себе позволить «предпочитать», осуждать их? Понятно, что не нам. Когда идет речь об элементарной безопасности, то выбирают чаще всего то, что лежит на поверхности.

Извините, отвлекся. Тем не менее, да простят меня незаангажированные болельщики, а к таковым я себе зачисляю по редким праздникам, однако случай с трансфером Георгия Бущана в чемпионат Саудовской Аравии очень даже вписывается в приведенную выше «формулу Беседина». Если есть малейшая возможность играть в более безопасном месте, нежели УПЛ, то почему бы этой возможностью не воспользоваться.

А если при этом возможность позволяет заметно улучшить свое материальное положение, то, как говорится, сам Бог велел. Мне почему-то кажется, я даже уверен почему-то, что в «Аль-Шабабе» Бущан будет зарабатывать больше, чем на предыдущем рабочем месте. И в этой связи я искренне за него порадуюсь. И в данной случае нет даже малейшего намека на иронию.

ФК Динамо. Георгий Бущан

Да и какая может быть ирония, если в том чемпионате, где будет выступать уже экс-голкипер «Динамо», играет сам Криштиану Роналду. Да и еще целая дюжина ему подобных. Самых.

Кстати, Бущан уже в новой для себя клубной футболке успел заявить, что, цитирую, «Учитывая нынешние реалии, чемпионат Украины сейчас немного уступает по уровню».

Я, было, сразу возмутился по поводу этих слов нашего голкипера. Дескать, не успел еще толком познакомиться с новой командой, а уже отвешивает налево и направо реверансы да авансы. Однако, успокоившись, понял, что Жора таки прав. К сожалению, прав.

Как минимум четыре клуба из первенства Саудовской Аравии по звучности имен заткнут за пояс наших двух грандов, вместе взятых. Да, не все в том чемпионате обладают возможностями «Аль-Хилаля» или «Аль-Насра». Тот же «Аль-Шабаб», куда забросила кривая мечты Георгия Бущана, не входит пока что в тамошнюю футбольную элиту.

Не входит, но… Кто-то из наших грандов может себе позволить заполучить в тренеры легенду турецкого (да и европейского) футбола Фатиха Терима? Это риторический вопрос. Но «Аль-Шабаб» себе это позволил.

К тому же, этот клуб из Эль-Рияда позволил себе заполучить в качестве спортивного директора не менее легендарного, чем Терим, Павела Недведа. Один из лучших футболистов в истории сборной Чехии и «Ювентуса» долгие годы верой и правдой служил туринскому клубу. Пока его не вышвырнули из совета директоров. И вот теперь он будет спортивным директором клуба, за который выступает Георгий Бущан.

Кстати, и на поле у Георгия в качестве одноклубников тоже будут знаковые личности. Цвета «Аль-Шабаба» на данный момент защищают Иван Ракитич, Джакомо Бонавентура, Янник Феррейра Карраско, Эвер Банега, Гжегож Крыховьяк. Ну, и разве не прав Бущан, говоря о более высоком уровне ихнего чемпионата? Опять-таки, это риторический вопрос.

А вот вопрос, будет ли иметь Бущан на новом рабочем месте игровое время, постоянное игровое время, отнюдь не риторический. И ответ на этот вопрос однозначный: да, будет. Собственно, его и брали для основы. Дело в том, что доселе основной кипер «Шабаба», 34-летний кореец Ким получил серьезную травму и надолго выбыл из игры.

А тут и оказалось, что заменить Кима толком и неким, ведь его дублер, 38-летний Аль-Маюф, ни изящностью, ни надежностью не отличается. Поэтому и пришлось «Аль-Шабабу» выходить на трансферный рынок в поисках хорошего вратаря.

А то, что Бущан – вратарь хороший, отметил сам Бущан, заявив в том своем программном интервью, что с его приходом в «Саудовской Аравии на одного хорошего вратаря станет больше». Ну и попробуйте, поспорьте с Георгием. Я даже пытаться не буду. Поверю на слово. И ему, и себе.

ФК Динамо. Денис Бойко, Михаил Михайлов, Георгий Бущан и Руслан Нещерет (слева направо)

Однако, в то же время нужно признать, что на новом месте Георгий не будет обделен работой. Его команда занимает на данный момент шестое место (после 17 матчей), и в ее пассиве шесть поражений и 18 пропущенных мячей. Смею надеяться, что с появлением Бущана в воротах «Аль-Шабаба» статистика команды, касающаяся игры в защите, выровняется.

Одним словом, у меня хорошие предчувствия относительно игровых перспектив бывшего динамовца на новом месте. Чего не скажу о перспективах его сменщика, Руслана Нещерета.

Возможно, с точки зрения таланта Нещерет и покруче будет, но в данном случае не могу не согласиться с мнением Виктора Хлуса, который в интервью нашему сайту заметил, что дабы стать по-настоящему классным голкипером, Нещерет «должен пропустить кучу мячей».

Бывший динамовский форвард небезосновательно опасается, что Руслан уже сейчас поспешит превратиться в классного голкипера, то есть начнет пропускать.

Но то такое дело. Мы можем только предполагать, что будет в «Динамо» после ухода Георгия Бущана. Может, его уход окажется незаметным. А может, и наоборот.

А вот его приход в «Аль-Шабаб» точно должен стать заметным событием и для самого вратаря, и для его клуба. Ведь, бесспорно, в чемпионате Саудовской Аравии на одного хорошего голкипера стало больше.

А у нас – меньше…